Sapo - 150.000'den fazla müşterisiyle Vietnam'da en çok kullanılan Çok Kanallı Satış ve Yönetim Platformu.

Web Sitesi: sapo.vn

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