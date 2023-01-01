WebCatalog
KiotViet

KiotViet

kiotviet.vn

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde KiotViet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

KiotViet - 200.000'den fazla işletmenin kullandığı EN POPÜLER satış yönetimi yazılımı. Basit, kullanımı kolay, uygun maliyetli ve 15'ten fazla sektöre uygun

Web Sitesi: kiotviet.vn

Yasal Uyarı: WebCatalog, KiotViet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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