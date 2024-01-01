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Программное обеспечение для отслеживания электронной почты - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для отслеживания электронной почты позволяет пользователям отслеживать электронную почту и собирать аналитику, включая показатели открытия электронной почты, клики по ссылкам и количество загрузок вложений электронной почты. Используя такие функции, как веб-маяки или уведомления о прочтении, решения для отслеживания электронной почты позволяют пользователям отслеживать доставку электронных писем предполагаемым получателям. Широко распространенное в отделах продаж и маркетинга, организации используют программное обеспечение для отслеживания электронной почты, чтобы определить оптимальные точки взаимодействия и улучшить общение с потенциальными клиентами. Эти инструменты, наряду с их аналитикой, играют решающую роль в оценке и совершенствовании продаж и маркетинговых сообщений, чтобы оптимизировать вероятность взаимодействия с потенциальными клиентами. Программное обеспечение для отслеживания электронной почты легко интегрируется с платформами электронной почты и часто включается в качестве расширения для дополнения других инструментов продаж и маркетинга, таких как CRM и программное обеспечение для маркетинга по электронной почте, образуя комплексную систему автоматизации отдела продаж.

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Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Polymail

Polymail

polymail.io

Polymail — лучшая почтовая платформа, призванная значительно облегчить рабочую жизнь любого профессионала. Предлагая инструменты и функции, которые принесут вам пользу. Посетите нас сейчас!

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

Dial ведет в 4 раза быстрее и максимизирует живое общение с помощью нашей программы дозвона. Повысьте производительность торговых представителей и увеличьте доход! Попробуйте PhoneBurner сегодня!

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

Сократите время управления электронной почтой вашей команды вдвое и начните путь к более чистому почтовому ящику и более продуктивному дню с помощью SaneBox. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас!

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.

Nimble

Nimble

nimble.com

CRM для не только продавцов. CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Простой в использовании, работает в вашем почтовом ящике Outlook/Gmail, в социальных сетях, в Интернете.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mailbutler — это плагин расширения программного обеспечения электронной почты для Apple Mail, Gmail и Outlook, который помогает вам оставаться продуктивными и профессиональными.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware — это надстройка для Outlook и Gmail, которая дает специалистам по продажам все, что им нужно для поиска потенциальных клиентов, планирования встреч и контроля.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt предлагает программное обеспечение CRM, а также отличную поддержку клиентов и базу знаний для отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к нам!

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Работать лучше. Мы помогаем командам собрать все в одном месте, работать эффективнее, чтобы успевать больше, а также отслеживать и улучшать производительность.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Мы устраняем напряженную работу и обеспечиваем настоящую вовлеченность. Сделайте своих AE и CSM более продуктивными прямо из Gmail. Запросите демо-версию.

ReachInbox

ReachInbox

reachinbox.ai

ReachInbox — это усовершенствованный инструмент для работы с холодной электронной почтой, призванный помочь компаниям масштабировать свои почтовые кампании, улучшать доставляемость и увеличивать конверсию за счет персонализации на основе искусственного интеллекта и функций интеллектуальной автоматиз...

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.

Klenty

Klenty

klenty.com

Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Холодные электронные письма, которые начинают теплые деловые разговоры. Автоматизируйте электронную почту и последующие действия с помощью инструмента, адаптированного к вашим потребностям.

Uptics

Uptics

uptics.io

Универсальная платформа автоматизации продаж для удаленных и внутренних отделов продаж, позволяющая легко запускать исходящие кампании, привлекать входящих потенциальных клиентов, упаковывать потоки сделок и увеличивать выручку.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.

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