Торговые площадки API - Самые популярные приложения
Торговые площадки API служат центрами агрегирования API, предоставляя разработчикам приложений платформу для загрузки, распространения и монетизации своих API. Эти торговые площадки также предлагают потребителям возможность находить и внедрять API для своих собственных продуктов. API-интерфейсы облегчают разработку компонентов приложений, которые могут беспрепятственно взаимодействовать с другими приложениями, позволяя потребителям интегрировать внешние компоненты в свое собственное программное обеспечение. Например, разработчик, создающий приложение для бронирования путешествий, может использовать API Google Maps для улучшения своего приложения. Торговые площадки API приносят пользу как предприятиям, так и разработчикам. Для потребителей эти платформы упрощают процесс поиска и внедрения API, помогая создавать более мощные и удобные для пользователя приложения. Для разработчиков или поставщиков торговые площадки API повышают доступность и видимость своих API, позволяя большему количеству пользователей получить к ним доступ. Кроме того, разработчики могут монетизировать свои API, продавая права использования на рынке, а не предлагая их бесплатно. Эти торговые площадки используют как потребители API, так и поставщики. Потребители используют их для получения API-интерфейсов для разработки своих приложений, в то время как поставщики используют их для более гибкого предложения своих услуг, чем позволяет их существующая инфраструктура. Торговые площадки API улучшают интеграцию между приложениями, делая процесс более удобным и эффективным. Они часто используются вместе с программным обеспечением для разработки приложений, включая инструменты мобильной разработки и быстрой разработки приложений.
Отправить новое приложение
Zapier
zapier.com
Zapier — это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать используемые ими веб-приложения. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в нем работают 250 сотрудников, расположенных в США и в 23 других странах.
IFTTT
ifttt.com
If This then That, также известный как IFTTT, представляет собой бесплатную веб-службу, которая создает цепочки простых условных операторов, называемых апплетами. Апплет запускается при изменениях, происходящих в других веб-службах, таких как Gmail, Facebook, Telegram, Instagram или Pinterest. Напр...
Make
make.com
Make позволяет проектировать, создавать и автоматизировать что угодно — от задач и рабочих процессов до приложений и систем — за несколько кликов. Ранее Интегромат.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — это служба мониторинга облачных приложений, обеспечивающая мониторинг серверов, баз данных, инструментов и сервисов через платформу анализа данных на базе SaaS.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI — это API-концентратор, который помогает разработчикам находить и напрямую подключаться к ведущим API в мире, а также управлять своими собственными API из одного централизованного места.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
Aspose
aspose.app
Кроссплатформенные приложения для форматов файлов. Онлайн-обработка файлов для форматов PDF, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, OneNote, OpenOffice, CAD, 3D.
CodeCanyon
codecanyon.net
Тысячи кода, скриптов и плагинов для каждой сборки веб-сайта. Выбирайте плагины для электронной коммерции, шаблоны мобильных приложений, PHP, Bootstrap и многое другое для любого бюджета, созданные лучшими разработчиками мира.
APILayer
apilayer.com
Удобный рынок API Расширьте возможности своего приложения, не беспокоясь о масштабируемости и стабильности.
Diffbot
diffbot.com
Веб-данные без парсинга веб-страниц. Запрашивайте триллион фрагментов связанного контента в Интернете или извлекайте их по требованию с помощью Diffbot.
Pusher
pusher.com
Обеспечение возможностей реального времени для мобильных устройств и Интернета. Двунаправленные размещенные API, гибкие, масштабируемые и простые в использовании. Мы создаем и поддерживаем сложную инфраструктуру обмена сообщениями, чтобы вы могли быстро создавать функции реального времени, необходи...
Blockspring
blockspring.com
Быстро создавайте и пополняйте списки потенциальных клиентов с помощью нового приложения Blockspring для продаж и подбора персонала.
Celigo EU
celigo.com
Celigo — это современный iPaaS, любимый как бизнес-пользователями, так и разработчиками, специально созданный для критически важных процессов, с такими инструментами, как искусственный интеллект во время выполнения и готовыми интеграциями, предназначенными для решения самых сложных задач интеграции....
Celigo US
celigo.com
Celigo — это современный iPaaS, любимый как бизнес-пользователями, так и разработчиками, специально созданный для критически важных процессов, с такими инструментами, как искусственный интеллект во время выполнения и готовыми интеграциями, предназначенными для решения самых сложных задач интеграции....
Blobr
blobr.io
Blobr — это портал для разработчиков, который увеличивает конверсию и увеличивает продажи. С помощью Blobr: — распространяйте API на своих условиях, определяя условия доступа и модели монетизации; - Обеспечьте незабываемые впечатления, предоставив доступ к удобному интерфейсу с документами, фрагмент...
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем...
Cyclr
cyclr.com
Cyclr — это встроенная технология интеграции для платформ и приложений SaaS. Предоставление комплексного решения для удовлетворения потребностей ваших клиентов в интеграции. Все изначально из вашего приложения.