API-платформы - Самые популярные приложения
Платформы API включают в себя программные инструменты и интеграции, предназначенные для помощи командам разработчиков в управлении всем жизненным циклом API. Эти решения предлагают комплексные функциональные возможности для проектирования и управления API. Программное обеспечение для проектирования API позволяет пользователям планировать, создавать и изменять API в безопасной среде разработки. Эти инструменты поддерживают предпроизводственный этап управления API, позволяя разработчикам проводить мозговой штурм, устанавливать рекомендации по проектированию и создавать API на одной панели управления. С другой стороны, программное обеспечение для управления API облегчает мониторинг, контроль и монетизацию API в безопасных условиях разработки. Эти инструменты помогают администраторам контролировать согласованность соединений, трафик, ошибки и безопасность развернутых API их команды. Кроме того, на некоторых платформах API есть торговые площадки API, позволяющие разработчикам размещать свои API и монетизировать их. Платформа API может предлагаться как единый комплексный продукт или как набор интегрированных продуктов.
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Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
Stoplight
stoplight.io
Используя Stoplight, вы можете создавать описания OpenAPI, документацию, макеты серверов намного быстрее, чем другие инструменты API, без каких-либо специальных знаний, необходимых на одной централизованной платформе.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Присоединяйтесь к тысячам разработчиков, которые используют SwaggerHub для создания и проектирования отличных API. Зарегистрируйтесь или войдите сегодня.
Backendless
backendless.com
Визуальная платформа разработки приложений, которая делает создание приложений интуитивно понятным и простым в управлении, не требуя кода.
Kong
konghq.com
Kong — компания, предоставляющая облачные возможности для управления API и микросервисами. Наша платформа объединяет шлюз API, Ingress и Service Mesh в одном решении для разработчиков.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai оптимизирует автоматическое тестирование API с помощью автоматизации на основе искусственного интеллекта — никакого кодирования и ручных усилий не требуется. Qodex.ai обеспечивает беспрепятственное создание, мониторинг и совместную работу для ваших наборов API, позволяя вам сосредоточиться ...
Boomi
boomi.com
Решения Boomi iPaaS помогут вам обеспечить будущее вашего бизнеса благодаря интеллектуальной интеграции и автоматизации. Соедините все и везде с Boomi.