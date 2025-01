Logiciel d'intelligence conversationnelle - Applications les plus populaires - Pakistan

Alltius

Alltius est une plateforme GenAI qui alimente sans effort les applications d'entreprise, les sites Web et les centres de contact. Avec Alltius, vous pouvez créer des assistants IA compétents, sécurisés et précis qui peuvent multiplier par 2 les ventes et réduire les coûts de support de 50 % en quelques semaines. Les parcours de vente et d’assistance numériques modernes sont interrompus. Malgré des investissements élevés pour les améliorer, les clients attendent encore longtemps avant que leurs requêtes ne soient résolues par les agents d'assistance, tandis que les acheteurs sont confrontés à des arguments non pertinents de la part des agents commerciaux. Alltius transforme les interactions de vente, d'assistance et avec les clients avec des assistants IA qui aident les agents commerciaux à vendre plus, les agents d'assistance à clôturer les tickets et les clients à trouver les informations dont ils ont besoin. Les clients d’Alltius ont constaté une multiplication par 2 de leurs ventes, une multiplication par 1,9 du détournement des tickets en libre-service et une multiplication par 5 du temps de résolution des tickets quelques semaines après la mise en œuvre. Alltius accompagne les plus grandes organisations dans les domaines de l'assurance, des services financiers, du SaaS, du conseil et bien plus encore. Alltius se distingue des projets DIY, des chatbots traditionnels et des autres outils d'IA par ses fonctionnalités et capacités complètes : * Polyvalence en termes d'options pour créer des assistants IA Sources de connaissances : Alltius s'intègre à un large éventail de sources, notamment des API, des URL, des documents, des tickets, des vidéos, des bases de données structurées, des images, des graphiques, etc. Compétences : Il est capable d'effectuer diverses tâches telles que répondre aux requêtes, créer des arguments de vente, comparer des données, écrire dans des bases de données, créer des tickets, étiqueter et rédiger des e-mails. Canaux : les chatbots IA peuvent être déployés sur différents canaux, notamment les API, les widgets, Slack et autres. * Délai de rentabilisation : Alltius offre un retour sur investissement en quelques semaines avec la possibilité de créer et de coacher des assistants IA en quelques minutes, de tester et de mettre en service en une journée. Obtenez des informations sur les clients, des recommandations d'amélioration des produits et plus encore dès le premier jour. Mettez à jour automatiquement vos FAQ et plus encore. * Précision : utilisez des assistants Gen AI sans hallucinations grâce à nos technologies avancées de segmentation et de connaissances. * Rentabilité : déployez des assistants IA à 1/10ème du coût des projets de bricolage avec une mise en cache efficace, des solutions auto-hébergées et des flux de travail non-LLM. * Évolutivité : travaillez à l'échelle de l'entreprise en gérant confortablement plus de 100 000 requêtes par jour. * Sécurité : une plateforme extrêmement sécurisée avec des solutions certifiées SOC2 Type 2 et ISO, avec un cloud privé en option pour une protection ultime des données. Parallèlement à la plateforme, l'équipe d'experts d'Alltius, composée d'experts en IA de CMU, BCG, Google, Meta et bien d'autres, travaille à vos côtés pour atteindre vos objectifs de génération IA. Assister chaque prospect ou client ; instantanément, facilement avec alltius.