Mission-X هو نظام إدارة مشاريع متكامل من الجيل التالي يعمل على تبسيط وأتمتة كل جانب من جوانب الأعمال القائمة على المشاريع. بدءًا من المقترحات والتخطيط وإعداد الميزانية وتوفير الموارد وتتبع الوقت والإجازات وحتى الفواتير والبيانات المالية، يمكن لـ Mission-X أن تتوسع من شخص واحد في مشروع واحد إلى إدارة عشرات الآلاف من المشاريع لشركات مثل Grant Thornton

الموقع الإلكتروني: missionx.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ missionX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.