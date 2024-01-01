missionX

missionX

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الموقع الإلكتروني: missionx.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من missionX على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mission-X هو نظام إدارة مشاريع متكامل من الجيل التالي يعمل على تبسيط وأتمتة كل جانب من جوانب الأعمال القائمة على المشاريع. بدءًا من المقترحات والتخطيط وإعداد الميزانية وتوفير الموارد وتتبع الوقت والإجازات وحتى الفواتير والبيانات المالية، يمكن لـ Mission-X أن تتوسع من شخص واحد في مشروع واحد إلى إدارة عشرات الآلاف من المشاريع لشركات مثل Grant Thornton
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: missionx.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ missionX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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