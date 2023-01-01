WebCatalog
Libera Chat

Libera Chat

web.libera.chat

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Libera Chat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شبكة IRC من الجيل التالي للتعاون في مشاريع البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر!

الموقع الإلكتروني: libera.chat

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Libera Chat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

SignalWire

SignalWire

id.signalwire.com

Runway

Runway

app.runwayml.com

COR

COR

cor.works

IRCTC Railways

IRCTC Railways

irctc.co.in

Cron Calendar

Cron Calendar

calendar.cron.com

Pressto

Pressto

app.joinpressto.com

MagicForm

MagicForm

platform.magicform.ai

Rise Calendar

Rise Calendar

beta.risecalendar.com

Go Payment

Go Payment

go.ooo

Claude

Claude

claude.ai

NameBright

NameBright

namebright.com

TripleLift

TripleLift

console.triplelift.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية