مجتمع من عشاق الخصوصية والبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر، يديره مطورو Lemmy

الموقع الإلكتروني: lemmy.ml

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lemmy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.