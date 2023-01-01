WebCatalog
HACKLIDO

HACKLIDO

hacklido.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HACKLIDO على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة تدوين خالية من المتاعب لعشاق الأمن السيبراني والمهنيين ومجتمع Infosec! ابدأ في نشر المدونات وشارك أفكارك مع العالم. hacklido عبارة عن منصة تدوين مجانية للمطورين الذين يرغبون في الانضمام إلى مجتمع الأمن السيبراني العالمي مع الاحتفاظ بملكية المحتوى الخاص بهم.

الموقع الإلكتروني: hacklido.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HACKLIDO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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