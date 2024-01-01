Koshex

Koshex

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الموقع الإلكتروني: koshex.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Koshex على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قوة الاستثمار المبكر - أفضل وقت للاستثمار كان بالأمس والأفضل التالي هو الآن. - لقطة واحدة - قم بتوصيل جميع استثماراتك في مكان واحد وتتبع صافي ثروتك في الوقت الفعلي. - استثمر بدون متاعب - استثمارات خالية من المتاعب في صناديق الاستثمار والودائع الذكية والذهب الرقمي والودائع الثابتة. - إعداد الميزانية والتخطيط - تتبع التدفقات النقدية الخاصة بك وبناء عادات ادخار أفضل. تقوم Koshex ببناء Wealthfront للهند من خلال رؤى تعتمد على البيانات حول الشؤون المالية اليومية للفرد لتوفير المزيد والاستثمار بشكل جيد.

الموقع الإلكتروني: koshex.com

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