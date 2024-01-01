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قوة الاستثمار المبكر - أفضل وقت للاستثمار كان بالأمس والأفضل التالي هو الآن. - لقطة واحدة - قم بتوصيل جميع استثماراتك في مكان واحد وتتبع صافي ثروتك في الوقت الفعلي. - استثمر بدون متاعب - استثمارات خالية من المتاعب في صناديق الاستثمار والودائع الذكية والذهب الرقمي والودائع الثابتة. - إعداد الميزانية والتخطيط - تتبع التدفقات النقدية الخاصة بك وبناء عادات ادخار أفضل. تقوم Koshex ببناء Wealthfront للهند من خلال رؤى تعتمد على البيانات حول الشؤون المالية اليومية للفرد لتوفير المزيد والاستثمار بشكل جيد.

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