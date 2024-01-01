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قم بتحويل إدارة مجموعة مشاريعك باستخدام Exepron: مُغيِّر قواعد اللعبة لكفاءة المؤسسة، توقع التسليم بنسبة 90% + في الوقت المحدد عبر مجموعة من المشاريع. تعمل شركة Exepron على إحداث ثورة في إدارة محفظة مشاريع المؤسسات من خلال حلها المبتكر القائم على الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال. من خلال تمكين الإدارة العليا ومشرفي المشاريع عبر مختلف الصناعات، تعالج Exepron المشكلات المزمنة المتمثلة في تجاوز الميزانية وتأخر التسليم ونقص التدفق النقدي بشكل مباشر. الاستفادة من الصناعات مثل الطيران والبحرية وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والتصنيع وغيرها. حل التحديات الحرجة لإدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: exepron.com

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