Exepron

Exepron

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الموقع الإلكتروني: exepron.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Exepron على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتحويل إدارة مجموعة مشاريعك باستخدام Exepron: مُغيِّر قواعد اللعبة لكفاءة المؤسسة، توقع التسليم بنسبة 90% + في الوقت المحدد عبر مجموعة من المشاريع. تعمل شركة Exepron على إحداث ثورة في إدارة محفظة مشاريع المؤسسات من خلال حلها المبتكر القائم على الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال. من خلال تمكين الإدارة العليا ومشرفي المشاريع عبر مختلف الصناعات، تعالج Exepron المشكلات المزمنة المتمثلة في تجاوز الميزانية وتأخر التسليم ونقص التدفق النقدي بشكل مباشر. الاستفادة من الصناعات مثل الطيران والبحرية وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والتصنيع وغيرها. حل التحديات الحرجة لإدارة المشاريع
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: exepron.com

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