Project Insight

Project Insight

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: projectinsight.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Project Insight على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Project Insight هو برنامج حائز على جوائز لإدارة العمل والمشروعات، ويعمل على تجميع جميع أعمالك ومهامك ومشاريعك في منصة واحدة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت. قم بربط كل شيء بدءًا من المشكلات والموافقات والنفقات والجدولة والتطوير والمزيد لمنح أصحاب المصلحة رؤية فورية لمحفظتك الاستثمارية. يتم تقديم PI كإصدار مجاني قابل للتوسيع أو إصدار مؤسسي كامل المواصفات وقابل للتخصيص حقًا. تم استخدام الأداة من قبل أكثر من 10000 مستخدم في الشركات من جميع الأحجام والصناعات منذ عام 2002. ويُعرف PI كحل رائد لإدارة المشاريع والمحافظ (PPM) لجدولته الذكية، وإدارة الموارد القوية، ووظائف الوقت والميزانية، والوقت الفعلي. إعداد تقارير المشاريع والمحفظة، ومنهجيات مبسطة رشيقة، والشلال، وكانبان. يتسم حل PPM الخاص بـ PI بالمرونة والقابلية للتخصيص تمامًا حيث يقدم عمليات تكامل غير تقليدية مع تطبيقات البرامج مثل: JIRA وQuickBooks وAzure DevOps وOffice 365 وSalesforce وGoogle والمزيد. تقدم PI أيضًا تطبيقًا قويًا للهاتف المحمول وأفضل دعم للعملاء في مجال الأعمال.
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: projectinsight.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Project Insight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Notion

Notion

notion.so

Trello

Trello

trello.com

Jira

Jira

atlassian.com

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Airtable

Airtable

airtable.com

Coda

Coda

coda.io

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

monday.com

monday.com

monday.com

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Odoo

Odoo

odoo.com

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

قد يعجبك أيضًا

OnePlan

OnePlan

oneplan.ai

WorkOtter

WorkOtter

workotter.com

Gouti

Gouti

gouti.net

awork

awork

awork.io

Kendis

Kendis

kendis.io

Celoxis

Celoxis

celoxis.com

Kanbanize

Kanbanize

kanbanize.com

Esevel

Esevel

esevel.com

OpenProject

OpenProject

openproject.org

Exepron

Exepron

exepron.com

ITM Platform

ITM Platform

itmplatform.com

IC Project

IC Project

icproject.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية