Project Insight هو برنامج حائز على جوائز لإدارة العمل والمشروعات، ويعمل على تجميع جميع أعمالك ومهامك ومشاريعك في منصة واحدة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت. قم بربط كل شيء بدءًا من المشكلات والموافقات والنفقات والجدولة والتطوير والمزيد لمنح أصحاب المصلحة رؤية فورية لمحفظتك الاستثمارية. يتم تقديم PI كإصدار مجاني قابل للتوسيع أو إصدار مؤسسي كامل المواصفات وقابل للتخصيص حقًا. تم استخدام الأداة من قبل أكثر من 10000 مستخدم في الشركات من جميع الأحجام والصناعات منذ عام 2002. ويُعرف PI كحل رائد لإدارة المشاريع والمحافظ (PPM) لجدولته الذكية، وإدارة الموارد القوية، ووظائف الوقت والميزانية، والوقت الفعلي. إعداد تقارير المشاريع والمحفظة، ومنهجيات مبسطة رشيقة، والشلال، وكانبان. يتسم حل PPM الخاص بـ PI بالمرونة والقابلية للتخصيص تمامًا حيث يقدم عمليات تكامل غير تقليدية مع تطبيقات البرامج مثل: JIRA وQuickBooks وAzure DevOps وOffice 365 وSalesforce وGoogle والمزيد. تقدم PI أيضًا تطبيقًا قويًا للهاتف المحمول وأفضل دعم للعملاء في مجال الأعمال.

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