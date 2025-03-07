對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話智慧軟體是一套旨在解釋和回應人類語言的工具和技術。透過利用自然語言處理 (NLP)、機器學習和數據分析，該軟體可以理解對話的上下文和細微差別，使互動更加高效和富有洞察力。
提議新的應用程式
AWS Console
amazon.com
亞馬遜Web服務（AWS）是亞馬遜的子公司，以計量的付款方式為個人，公司和政府提供按需雲計算平台和API。這些雲計算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎架構和分佈式計算構建塊和工具。這些服務之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允許用戶可以通過Internet提供一批虛擬的計算機群。 AWS版本的虛擬計算機模擬了真實計算機的大多數屬性，包括用於處理的硬件中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM內存；硬盤/SSD存儲；選擇操作系統；聯網;以及預加載的應用程序軟件，例如Web服務器，數據庫和客戶關係管理（CRM）。 AWS技術是在世界各地的服務器農場實施的，並由亞馬遜子公司維護。費用基於用法（稱為“付費”模型），硬件，操作系統，軟件或網絡功能的組合，由訂戶所需的可用性，冗餘，安全性和服務選項選擇。訂戶可以為一台虛擬AWS計算機，專用的物理計算機或兩個群集付費。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂戶系統提供了安全性。 AWS從許多全球地理區域運營，包括北美的6個地區。與訂閱者相比，AMAZON MARKETS AWS向訂戶運作，以比建立實際的物理服務器農場更快，更便宜地獲得大規模計算能力。所有服務都是根據用法計費的，但是每種服務都以各種方式衡量使用。截至2017年，AWS擁有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下來的三位競爭對手Microsoft，Google和IBM分別為11％，8％，6％，根據Synergy Group。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套雲計算服務的套件，該服務在與Google內部用於其最終用戶產品的基礎架構上運行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一組管理工具外，它還提供了一系列模塊化雲服務，包括計算，數據存儲，數據分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細信息。GoogleCloud Platform提供基礎架構作為服務，平台作為服務以及無服務器的計算環境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，該平台用於在Google管理的數據中心開發和託管Web應用程序，這是該公司的首個雲計算服務。該服務通常於2011年11月獲得。自App Engine發布以來，Google向平台添加了多個雲服務。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共雲基礎架構以及G Suite，Android和Chrome OS的企業版本以及用於機器學習和企業映射服務的應用程序編程接口（API）。
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美國無線網絡運營商，以前以Verizon Wireless的名義作為Verizon通信的單獨部門運行。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驅動的服務解決方案，易於設置，使用和擴展。 Zendesk解決方案可在開箱即用，並且在發生變化時易於修改，從而使企業移動更快。 Zendesk還可以幫助企業利用尖端AI來使服務團隊更快，更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI建立在數十億個CX互動的基礎上，可以在從自助服務，代理到管理員到管理員的整個服務經驗中利用Zendesk AI，以幫助您在大規模上有效地成長和有效地運作。 Zendesk為代理提供了工具，見解和上下文，他們需要在任何渠道上提供個性化的服務體驗，無論是社交消息，電話還是電子郵件。 Zendesk匯集了服務團隊所需的一切 - 從個性化對話和全渠道案例管理，到AI供電的工作流和代理工具，自動化以及1200多個應用程序的市場 - 都在一個屋頂下進行了保護。而且，我們的解決方案易於實施和飛行調整，使團隊無法要求它，開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的更改。在Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，並使公司易於與客戶建立有意義的聯繫。從初創企業到大型企業，我們認為，無論規模，行業或野心如何，每個公司都應該擁有聰明，創新的客戶體驗。 Zendesk在30多種語言的眾多行業中為超過13萬個全球品牌提供服務。 Zendesk的總部位於舊金山，並在全球設有辦事處。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
CustomGPT
customgpt.ai
透過 CustomGPT 體驗個人化 AI 的優勢：透過針對您的內容進行訓練的 AI 獲得獨特的見解和解決方案
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT 是一款基於網路的網站建立軟體，使用人工智慧建立網站。只需不到 1 分鐘即可完全免費獲得您自己的專業網站。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 讓您在幾分鐘內使用不同的範本建立聊天機器人，並立即自動執行關鍵任務。輕鬆拖放新元素以使任何模板適應您的需求。 ChatBot 已準備好開箱即用，而 AI 演算法可協助您隨著時間的推移改進回應。 設計流暢的對話體驗，與客戶建立更好的關係。發送動態回應，鼓勵客戶聊天和互動。混合搭配文字、圖像、按鈕和快速回覆來展示您的品牌、產品和服務。 透過一鍵整合（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）在不同平台和頻道上使用 ChatBot。使用開放 API、Webhooks 和 Zapier 將您的聊天機器人連接到您能想到的任何東西。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是針對本地品牌和多網站業務的最高聲譽管理和數字客戶體驗平台。超過100,000家企業利用Birdeye的AI驅動平台與客戶無縫互動，推動忠誠度並在其本地市場中表現出色。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款適用於 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天機器人，可讓您透過審核和新功能自動進行直播聊天，讓您有更多時間娛樂觀眾。
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務解決方案。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的產品）是一種對話式互動解決方案，可協助企業透過多種管道與客戶互動，例如網路聊天、電子郵件、電話以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交管道。 Freshchat 還提供由人工智慧驅動的原生聊天機器人，可以使用無程式碼建構器輕鬆構建，幫助企業大規模提供個人化自助服務。借助 Freshchat 的旅程建立器和現成的手冊，企業可以領先於客戶的需求，並在必要時主動支持他們。 Freshchat 還提供客戶對話歷史記錄和其他相關資訊的全面視圖，使客服人員更有效率並能夠提供個人化體驗。
Cody
meetcody.ai
Cody 是一款類似 ChatGPT 的智慧 AI 助手，但還有一個額外的好處，那就是能夠根據您的業務、團隊、流程和客戶資料進行培訓。您可以使用 Cody 作為員工以多種方式支持您的團隊： * 透過分析公司累積的文件並充當流程專家，為業務問題提供即時答案。 * 透過提供即時答案、想法和現成的工作來提高員工效率，幫助您的團隊更聰明地工作。 * 使用支援文件解決問題並發現數位工具的隱藏功能。 * 根據您過去與 Cody 對話的背景，集思廣益並提供建議。 要使用Cody，您可以上傳公司的文件、文件和資料來建立您自己的客製化知識庫。然後，科迪使用這些資訊來提供量身定制的回應。 Cody 可以整合到各種工具中，例如 PowerPoint、PDF、Word、Discord、網站等。 該平台強調先進的資料安全和隱私，具有 AWS 加密、SOC II 合規性和可自訂存取控制等功能。 Cody 旨在透過提供經過特定業務環境培訓的人工智慧助理來增強團隊能力。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言訓練聊天機器人，它可以理解一百多種查詢！ 我們的客戶包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 輕鬆與頂級 CRM 提供者（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）整合。
re:tune
retune.so
re:tune 是一個綜合平台，專為建立人工智慧應用程式而設計，無需編碼。該平台有助於創建客製化人工智慧應用程序，以優化業務的各個方面，從客戶支援到銷售。 其核心功能包括客製化聊天機器人創建並使用任何可以想像的資料來源（從網站生成的資料到個人化客戶資訊）對其進行培訓。 此外，re:tune 可以整合到各種現有工具中，透過人工智慧功能增強其功能。其平台旨在盡可能易於訪問，並計劃滿足具有獨特安全和性能需求的愛好者、新創公司、小型企業和大型機構的需求。 為了靈活性和可自訂性，該平台支援無限的訊息和用戶、網路爬行、文件上傳、聊天機器人的記憶體分配，甚至自訂白標品牌。 對適應性的承諾也延伸到應用程式整合和客製化訓練的微調模型。該平台承諾儘早存取新功能，並優先考慮功能請求，作為其產品的一部分。 總而言之，re:tune 提供了一個用戶友好、高效且可自訂的解決方案，用於建立人工智慧應用程序，幫助推動業務的普遍發展。
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka 是一種高吞吐量訊息系統，用於在進程、應用程式和伺服器之間發送資料。所有 Kafka 訊息都被組織成 Apache Kafka 叢集中的主題，連接的服務可以毫不延遲地使用這些訊息，從而創建快速、健壯且可擴展的架構。 Apache Kafka 專為處理大量資料而構建，是需要高吞吐量時的完美訊息系統。
Qualified
qualified.com
資格是使用Salesforce的收入團隊的管道生成平台。領先的B2B品牌，例如Adobe，LaunchDarkly，SurveyMonKey，Theboutspot和VMware Trust，有資格通過利用其最大的銷售和營銷資產（公司網站）來發展其管道，以識別最有價值的買家，可識別購買者的意圖，以及立即購買者的意圖，以及立即識別的信號開始銷售對話。使用合格的客戶報告的銷售會議增加了10倍，潛在客戶轉換增加了4倍，管道增加了6倍。 合格的，建立在Salesforce的基礎上，將網站與Salesforce數據聯繫起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進實時銷售對話。合格的AppExchange在Salesforce AppExchange中排名第一，在G2上的20個類別中排名第一。合格的總部位於舊金山，由前Salesforce CMO Kraig Swensrud和前Salesforce Product SVP Sean Whiteley領導，並由Norwest Venture Partners，Redpoint Ventures和Salesforce Ventures資助。要了解更多信息，請訪問合格網站。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一個功能強大的簡訊和電子郵件通訊平台，旨在透過自動化和人工智慧驅動的技術提高企業生產力和客戶參與度。主要產品包括團隊收件匣、行銷活動、自動化、人工智慧整合、序列、流程和評論。 Whippy 的一體化解決方案簡化了通信，無縫替換了多種工具，並使企業能夠提高生產力並最大限度地實現成長。
Whatstool Business
whatstool.business
WhatStool Business是一個多合一的WhatsApp業務解決方案，我們的產品包括官方WhatsApp API，聊天機器人，基於WhatsApp的CRM，自動化，與許多工具的集成等。WhatSuolTeam專注於為WhatsApp和在WhatsApp上運營其業務或市場營銷的WhatsApp和小型企業的工具。我們正在構建更多的應用程序，例如WhatsSave，可以幫助企業保留新的數字來利用它們的增長。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Cohere
cohere.com
Cohere 是領先的企業人工智慧平台。我們世界一流的人工智慧獨特地適合業務需求，帶來前所未有的易用性、可訪問性和資料隱私。 Cohere 的平台與雲端無關，可以透過API 作為託管服務進行訪問，並且可以部署在虛擬私有雲(VPC) 上，甚至可以部署在現場以滿足公司資料所在的位置，從而提供最高級別的靈活性和控制。 Cohere 由 Google Brain 校友和開創性 Transformer 研究論文的合著者創立，其使命是利用人工智慧改造企業及其產品，以比以往更直觀的方式產生、搜尋和總結資訊。我們得到了許多全球機構和策略投資者的支持，包括Index Ventures、Oracle、NVIDIA、Salesforce Ventures、Inovia Capital、DTCP、Mirae Asset、Radical Ventures、Section 32 和Tiger Global，以及包括Geoffrey Hinton 在內的幾位AI 傑出人士、傑夫·迪恩、李飛飛、彼得·阿貝爾和拉克爾·烏爾塔桑。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
Payhip
payhip.com
Payhip 是銷售數位下載和課程的最簡單方式。我們讓直接向您的客戶銷售和推廣您的電子書、課程、軟體、設計資產、音樂或任何類型的數位產品變得輕而易舉。 Payhip 可以滿足您的需求。
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 聊天機器人簡化了建立客製化的、行業特定的聊天機器人的過程，無需編碼。我們的下一代 AI 和基於 GPT 的聊天機器人建構器允許用戶在短短幾分鐘內使用自己的資料快速創建和訓練機器人。使用 YourGPT 聊天機器人充分利用人工智慧並節省時間和金錢。 YourGPT 提供尖端的 AI 和 GPT 產品，旨在滿足您的獨特需求。 * 透過我們強大的人工智慧聊天機器人增強客戶支援 * 使用 LLM Spark 建立生產就緒的 LLM 應用程式。
WATI
wati.io
Wati 是基於 WhatsApp Business API 建構的領先對話平台，重新構想客戶互動。我們易於使用的軟體使 100 多個國家/地區的 8,000 多家企業能夠大規模提供個人化的即時對話。 借助創新的人工智慧解決方案，我們正在改變公司的溝通方式： * 共享收件匣可實現無縫協作 * 強大的自動化提高效率 * 廣播訊息吸引客戶 * 智慧聊天機器人提供即時支持 作為一家快速發展的全球 SaaS 新創公司，我們熱衷於利用科技在企業和客戶之間建立有意義的關係。我們才華橫溢、積極進取的團隊的願景是透過有意義的對話賦予組織權力並重新定義聯繫。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展您的業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
AITable
aitable.ai
AITable 是一個革命性的無程式碼 AI 開發平台，可以透過一鍵式表格建立您自己的 AI ChatGPT。透過利用您的獨特數據，AITable 讓您可以訓練您自己版本的高級 ChatGPT 系統，充當 24/7 AI 客戶服務聊天機器人或企業 ChatGPT 助理。 它消除了編碼的複雜性，提供了無縫且輕鬆的設定。借助 AITable，您不僅獲得了人工智慧助手，還可以根據您的業務需求創建智慧、響應靈敏且量身定制的解決方案。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo 是一個工作區，您可以使用它來建立從調查到 Web 應用程式和入口網站的任何內容 - 一切都在一個地方。 Formaloo 附帶了一組強大的構建塊來收集、組織和理解您的資料。各種規模的團隊都使用 Formaloo 來建立參與度調查、會員入口網站、公告板、聊天機器人以及更多工具來吸引受眾。
Support Guy
supportguy.co
SupportGuy.co 是一個致力於提供各種主題的幫助和指導的平台。無論您是遇到設備技術問題、尋求個人事務建議還是尋求特定領域的專業協助，SupportGuy.co 都可以提供一系列資源來為您提供支援。從故障排除指南和教程到專家的個人化諮詢，該平台旨在解決您的疑慮並幫助您有效地找到解決方案。憑藉其用戶友好的介面和社群驅動的方法，SupportGuy.co 致力於幫助個人克服挑戰並做出明智的決策。無論您是技術愛好者、問題解決者還是需要幫助的人，SupportGuy.co 都會為您的每一步提供支援。
Capacity
capacity.com
每個公司都有需要支援的客戶和員工。隨著需求的增加，需要關注的票證、電子郵件和電話也隨之增加，從而形成重複、昂貴且痛苦的支援流程，讓客戶等待，團隊不堪重負。 Capacity 是一個支援自動化平台，它使用實用的生成式人工智慧來轉移票證、電子郵件和電話，以便您的團隊可以盡最大努力工作。我們為全球 2,000 多家公司提供自助服務、座席協助以及行銷活動和工作流程解決方案。 如今，Capacity 在單一平台上實現了聊天、簡訊、語音、網路、電子郵件、幫助台等方面的自動化支持，由Cereproc、Denim Social、Envision、Linc、Lucy、LumenVox、SmartAction 和Textel 的技術和人才提供支持。 Capacity 由 David Karandish 和 Chris Sims 於 2017 年創立，是 Equity.com 孵化器的一部分。我們自豪地將總部設在聖路易斯。
Zappr.AI
zappr.ai
創建一個使用您的資料進行訓練的人工智慧聊天機器人。 只需上傳 PDF 或提供網站鏈接，您就可以獲得類似於 ChatGPT 的聊天機器人，它能夠回答與您的文件相關的任何問題。
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是針對多地點企業的領先聯合行銷雲。我們幫助 Ace Hardware、Jersey Mike's、Kumon 和 Ford 等企業以品牌導向、本地完善和數據互聯的方式，在所有地點和數位管道中實現行銷工作的自動化和規模化。透過使用一流的生成式人工智慧和機器學習，SOCi Genius 平台為多地點企業提供可行的見解和建議，同時大規模自動化其最重要的工作流程。透過 SOCi，企業可以增強其在本地搜尋和社交頁面上的數位影響力，同時保護其線上聲譽，從而提高客戶參與度和市場領先結果。 SOCi 的可擴展和集中式平台技術為多地點和多家族企業提供了管理在地化行銷工作所需的一切工具，包括： 直覺的儀表板 - 登入 SOCi 後，用戶會看到一個高級、全面且易於閱讀的儀表板，突出顯示使用 SOCi 的所有位置的分析、內容性能、需要關注的對話和評論、最近的評論等等！ * 清單：透過確保數百或數千個企業清單中的資訊準確一致，將您的本地搜尋可見度提升到新的高度。 * 傾聽：發現並建立真實的內容策略、豐富的受眾檔案，並透過傾聽證明您的行銷策略的投資報酬率。聆聽競爭對手的聲音、創建情緒分析和用戶生成的內容，所有這些都來自 SOCi。 * 本地頁面/定位器：跨越數千個搜尋優化頁面，提供從認知到轉換的品牌和在地化消費者旅程。 * 評論：協調品牌一致的評論回應、追蹤評論情緒並監控競爭聲譽洞察，以改變您在任何地方的聲譽。 * 社交：使企業和本地團隊能夠對社交活動做出品牌回應，並透過簡化的多地點工作流程發布表現最佳的社交內容。 * 調查：利用面向本地行銷人員的最強大的調查解決方案主動徵求和管理客戶回饋，從而留住並發展您的客戶。 * 廣告：使多地點行銷人員能夠有效管理在地化社交廣告活動，並在數百或數千個地點增加貼文。 * SmartBot：透過 Facebook Messenger 和 Google Business Messages 帳戶、簡訊功能上的自動聊天機器人，推動即時參與並在所有地點 24/7 產生潛在客戶。在幾分鐘內輕鬆大規模建立在地化主題，並開始捕獲客戶訊息，不錯過潛在的潛在客戶。 * 洞察與報告：找出哪些地點表現良好，哪些地點表現不佳，並利用這些洞察來支持您的在地化行銷策略。透過多種交付選項自訂高度視覺化、引人入勝的報告。 SOCi Go（行動應用程式）：您喜愛的相同核心 SOCi 平台，現在在行動裝置上。隨時在任何行動裝置上發佈內容、回覆客戶並接收通知。 SOCi 作為管理數以萬計的本地頁面的基礎架構。 SOCi 與 Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、Google My Business、Yelp 等頂級搜尋、社群媒體和聲譽管理網路完全整合。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 讓企業可以透過 WhatsApp 輕鬆建立和發送自動化、互動式和個人化的行銷活動。這促進了雙向對話（與簡訊和電子郵件不同），潛在客戶和客戶可以選擇他們的購買旅程，從而提高參與度和轉換率。 Connectly 也將客戶通訊集中在一個統一的收件匣中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能夠細分受眾並根據其智慧報告做出數據驅動的決策。
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First 是一個由人工智慧驅動的聊天機器人平台，旨在徹底改變客戶支援和參與。我們的人工智慧驅動的聊天機器人 Milly 採用先進的自然語言處理技術，使其能夠 24/7 即時理解並回應客戶詢問。透過與您現有的幫助中心無縫整合並輕鬆客製化，SAAS First 可確保一致的品牌體驗，同時縮短回應時間並提高客戶滿意度。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer 是一個由人工智慧驅動的個人助理平台，整合了 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 和 PaLM、Meta 的 Llama 和 Anthropic 的 Claude 等先進的人工智慧模型。它透過行動應用程式、網路應用程式和 Chrome 擴充功能提供統一的體驗，並提供根據個人需求量身定制的解決方案。功能包括預先建置的聊天提示、自訂工作流程以及與第三方工具的無縫整合。 Get Answer 旨在提高學生和開發人員、企業主和設計師等使用者的工作效率並簡化任務。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一個免費的即時聊天工具，供線上企業與客戶即時交談。它可以幫助您建立 360° 客戶支援系統，並連接訊息管道、提供呼叫、自由配置和客製化。
Mevo
usemevo.com
Mevo 是一款易於使用的聊天機器人建構器，配備基於規則和人工智慧驅動的選項、大量模板等。 借助 Mevo，您可以建立和發布聊天機器人頁面，並在幾分鐘內將其作為彈出視窗整合到您的登陸頁面，而無需任何編碼經驗，這要歸功於其用戶友好的拖放介面。 Mevo 提供多種功能，讓您的資訊收集體驗更加順暢，包括參與度分析、會話重播以及以 CSV 格式匯出資料的功能。 您還可以使用自己的品牌自訂聊天機器人，並設定初始訊息和後備訊息，以便您的機器人在沒有回應時使用。
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones 為企業提供人工智慧電話代理，可以代表他們接聽電話，這樣他們就不會錯過客戶的電話。座席還可以執行外撥電話以跟進客戶、與潛在客戶保持聯繫以及在自動駕駛儀上進行推銷電話。
WayMore
waymore.io
WayMore是一個創新的一體化全通路行銷雲端平台，由許多不同的工具組成，旨在提高銷售額並降低行銷成本。該平台的高科技基於數據收集、分析、自動化和數位行銷。 WayMore 適合所有企業，無論行業或規模如何。平台的簡單設計使用戶體驗非常輕鬆。 如何？ * 將您的客戶置於綜合方法的中心。 * 整合您的所有資料來源。透過人工智慧的力量分析數據，更了解您的受眾。 * 對受眾進行微細分，以最大限度地提高參與率。 * 透過正確的管道、在正確的時刻、以正確的內容與每個細分受眾群溝通。 * 實施自動化以避免手動任務。 為什麼？ * 將潛在客戶轉化為忠實客戶。 * 節省時間和精力。
Tars
hellotars.com
Tars 幫助行銷和客戶服務團隊優化他們的轉換管道，自動化他們的客戶服務交互，並使用聊天機器人重新定義他們的客戶體驗。 在聊天機器人或對話式登陸頁面上，訪客會看到一個自動聊天機器人，它會透過文字開始更人性化的對話，僅向他們提供有關您的產品/服務的相關信息，並在正確的時間詢問他們的聯絡資訊。 透過這種方法，用戶不會被典型靜態登入頁面上列出的所有資訊淹沒，他們可以專注於與聊天機器人進行一次對話。這增加了用戶提供資訊並將其轉化為您的潛在客戶的機會。 受到沃達豐、美國運通、博世、加州大學、Adobe、戴姆勒等 500 多個全球品牌的信賴。 Tars 擁有世界上最大的聊天機器人範本庫，擁有超過 950 個跨行業和用例的聊天機器人範本。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
OnceHub
oncehub.com
曾經幫助組織通過預約時間表和數字參與解決方案實時適應其客戶偏好的約會計劃和數字參與解決方案。 以前稱為Schedunce，我們被廣泛認為是在線預訂和日曆方面的領先者，但是我們的產品遠遠超出了市場領先的工具範圍，旨在捕獲，資格，參與和轉換具有最高效率和監管的潛在客戶- 合規的安全性。 自由職業者，所有者- 經營者，代理商，分支機構和內部團隊在每個行業中都依靠我們為他們的數字銷售和營銷提供動力，達到招聘目標，並提供優質的服務，一對一或一對一或團隊中，遠程或兩者兼而有之。 屏幕和重量機會，自動將其路由到適當的人員，管理團隊協作的資源池，並隨時保留房間或設備。當時間正確時，請撥打電話，切換到視頻或現場聊天。 免費開始，然後升級您的計劃。 啟動簡單。不可思議。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一個綜合平台，使用戶能夠為各種業務應用程式創建和部署自訂 AI 聊天機器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 此平台的主要特性和功能包括： * 易於使用：該網站強調 ChatBotBuilder.ai 是“建立自訂聊天機器人和 GPT 的最快、最簡單的方法”，無需廣泛的技術專業知識。 * 靈活集成：該平台支援與數千個應用程式集成，並允許用戶連接他們的工具和團隊以獲得競爭優勢。 * 尖端人工智慧：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型語言模型 (LLM) 和人工智慧技術來為複雜的聊天機器人和 GPT 提供支援。 * 客製化：使用者可以使用平台的使用者友善介面自訂聊天機器人的外觀、功能和行為。 * 跨渠道支援：聊天機器人可以跨多個管道集成，包括網站、社交媒體、電子郵件和語音。 * 行銷工具：該平台提供內建行銷功能，幫助用戶透過聊天機器人更有效地吸引客戶。 * 分析：強大的分析功能可讓使用者追蹤和優化聊天機器人的效能。 該網站將 ChatBotBuilder.ai 定位為“2024 年全球最佳人工智慧聊天機器人建構器”，滿足希望透過人工智慧的力量實現客戶服務自動化、簡化溝通和增強用戶體驗的企業和組織的需求。 該平台為個人用戶提供專業計劃，為希望創建自己品牌的聊天機器人解決方案的機構和大型組織提供白標企業計劃。 總體而言，ChatBotBuilder.ai 似乎是一個全面的無程式碼平台，旨在使各種規模的企業能夠利用先進的人工智慧聊天機器人和生成式人工智慧模型的優勢。
Almo Chat
almochat.com
Almo Chat 是一款由人工智慧驅動的自訂聊天機器人，可根據您的內容和知識庫（網站、文件、文字、問答）進行培訓。 Almo Chat 協助企業增強客戶互動並提供 24x7 客戶支援和問題解決。 Almo Chat還可以幫助收集用戶的詳細資訊和回饋。
LiveChatAI
livechatai.com
LiveChatAI 是一種 AI 聊天機器人解決方案，可使用您自己的業務資料（例如網站內容、PDF 和問答）進行訓練。這使得聊天機器人能夠對客戶的查詢提供個人化和知情的答案。 LiveChatAI 的主要功能包括： * 能夠將聊天機器人整合到您的網站、Slack、WhatsApp 和其他平台 * AI平均解決率70%，有助於減少支持量 * 95種語言即時在地化，打破語言障礙 * 需要時無縫整合人力支持 * 設定和管理聊天機器人不需要人工智慧專業知識 LiveChatAI 由 OpenAI 技術提供支持，可以處理複雜的問題，同時提供安全、準確的回應。它可以直接從您品牌的獨特內容中學習，以確保個人化的客戶互動。 該平台支援添加自訂問題和答案、PDF/文字內容以及整合整個網站或幫助中心等功能。它還提供了人工智慧回應的透明度。 LiveChatAI 受到全球 2,000 多家企業的信賴，並被譽為透過減少數量、立即回答問題、提供值得信賴的 AI 機器人以及跨平台和語言工作來改變客戶支援。 該平台根據訊息數量（而不是客戶總數）提供實惠的定價，並包括無限制的人工智慧機器人、與人類即時聊天以及對訓練資料的 API 存取等功能。 總而言之，LiveChatAI 是一個全面的人工智慧驅動的聊天機器人解決方案，可以根據您的業務需求進行定制，跨多個管道提供智慧的客戶參與和支援。
BMC
bmc.com
BMC通過開放，可擴展和模塊化的解決方案來幫助客戶運行和重塑業務，以復雜化IT問題。 BMC與86％的《福布斯全球50》和世界各地的客戶和合作夥伴一起工作，以創造他們的未來。鑑於我們的創新歷史，行業領先的自動化，運營和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一個自主的數字企業，征服了未來的機會。
Typebot
typebot.io
Typebot 是一個開源聊天機器人建構器。它允許您直觀地創建高級聊天機器人，將它們嵌入到您的網路/行動應用程式的任何位置，並即時收集結果 Typebot 可以輕鬆創建高級聊天機器人。它提供了適用於任何業務用例的構建塊。我定期透過錯誤修復、新功能和效能改進來改進 Typebot。 Typebot 為您提供強大的區塊來創建獨特的聊天體驗。將它們嵌入到您的網路/行動應用程式的任何位置，然後開始像魔術一樣收集結果。