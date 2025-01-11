聊天機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聊天機器人通常稱為虛擬代理或虛擬助理，是一種軟體應用程序，旨在執行特定任務或根據書面或口頭請求提供資訊。它們既滿足外部面向客戶的需求，也滿足內部面向員工的請求，允許使用者以對話方式（文字或音訊）與應用程式互動。 聊天機器人通常採用自然語言處理 (NLP) 或語音識別來理解用戶輸入。然而，他們的主要操作是由腳本對話驅動的。這與智慧虛擬助理形成鮮明對比，智慧虛擬助理利用自然語言理解 (NLU) 來進行更複雜、類似人類的互動。企業使用聊天機器人技術來自動化先前需要人工幹預的任務。收到用戶請求後，聊天機器人會處理輸入並以文字或語音形式提供回應。 聊天機器人整合到各種客戶支援工具中，例如即時聊天軟體、幫助台軟體和聯絡中心軟體，通常充當第一個聯絡點。它們的用途正在擴展到其他領域，包括銷售和行銷知識庫。在商業智慧應用中，聊天機器人可以取代查詢語言，使用戶只需透過鍵入或說出請求即可獲取特定數據點。聊天機器人的功能正在不斷增強，並且它們正在納入越來越多的軟體應用程式中。
提議新的應用程式
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能驅動的工作流程和代理工具、自動化以及包含1200 多個應用程序的市場- 所有這些都在一個屋簷下受到保護。我們的解決方案易於實施和動態調整，使團隊無需 IT、開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的變更。在 Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，讓公司輕鬆與客戶建立有意義的聯繫。從新創公司到大型企業，我們相信每家公司都應該能夠獲得智慧、創新的客戶體驗，無論其規模、產業或雄心。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的 13 萬多個全球品牌提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (CRM)。 AWS 技術在世界各地的伺服器場實施，並由亞馬遜子公司維護。費用是根據使用者選擇的使用量（稱為「即用即付」模式）、硬體、作業系統、軟體或網路功能的組合，以及所需的可用性、冗餘性、安全性和服務選項。訂閱者可以付費購買一台虛擬 AWS 電腦、一台專用實體電腦或兩者的叢集。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂閱者的系統提供安全保障。 AWS 在全球許多地理區域開展業務，其中有 6 個位於北美。所有服務均根據使用情況計費，但每種服務以不同的方式衡量使用情況。根據Synergy Group 的數據，截至2017 年，AWS 佔據了所有雲端（IaaS、PaaS）的34% 的主導地位，而緊隨其後的三個競爭對手微軟、谷歌和IBM 分別擁有11%、8% 和6% 的份額。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一體式 WhatsApp 商業解決方案，我們的產品包括官方 WhatsApp API、聊天機器人、基於 WhatsApp 的 CRM、自動化、與許多工具的整合等。 WhatsTool 團隊專注於為 WhatsApp 和在 WhatsApp 上開展業務或行銷的小型企業建立工具。我們正在建立更多像 WhatsSave 這樣的應用程序，幫助企業保留新的號碼以利用它們來實現成長。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公有雲基礎設施，以及 G Suite、企業版 Android 和 Chrome OS，以及用於機器學習和企業地圖服務的應用程式介面 (API)。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
WATI
wati.io
Wati 是基於 WhatsApp Business API 建構的領先對話平台，重新構想客戶互動。我們易於使用的軟體使 100 多個國家/地區的 8,000 多家企業能夠大規模提供個人化的即時對話。 借助創新的人工智慧解決方案，我們正在改變公司的溝通方式： * 共享收件匣可實現無縫協作 * 強大的自動化提高效率 * 廣播訊息吸引客戶 * 智慧聊天機器人提供即時支持 作為一家快速發展的全球 SaaS 新創公司，我們熱衷於利用科技在企業和客戶之間建立有意義的關係。我們才華橫溢、積極進取的團隊的願景是透過有意義的對話賦予組織權力並重新定義聯繫。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒以支援商業團隊 * CRM 整合將所有內容整合在一起 * Leadoo 還配備了專門的轉換專家團隊，他們透過網站建立並不斷優化轉換旅程。 對於 800 位 Leadoo 客戶，在與他們合作的前 12 個月裡，他們發現基本轉換率平均成長了 74%。簡而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和見解： * 識別網站訪客 * 現場啟動它們 * 在他們的購買過程中培養他們 * 最終將更多的人轉化為客戶
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 讓您在幾分鐘內使用不同的範本建立聊天機器人，並立即自動執行關鍵任務。輕鬆拖放新元素以使任何模板適應您的需求。 ChatBot 已準備好開箱即用，而 AI 演算法可協助您隨著時間的推移改進回應。 設計流暢的對話體驗，與客戶建立更好的關係。發送動態回應，鼓勵客戶聊天和互動。混合搭配文字、圖像、按鈕和快速回覆來展示您的品牌、產品和服務。 透過一鍵整合（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）在不同平台和頻道上使用 ChatBot。使用開放 API、Webhooks 和 Zapier 將您的聊天機器人連接到您能想到的任何東西。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT 是一款基於網路的網站建立軟體，使用人工智慧建立網站。只需不到 1 分鐘即可完全免費獲得您自己的專業網站。
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的營收團隊的管道產生平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和VMWare 等領先的B2B 品牌相信Qualified 能夠利用其最大的銷售和行銷資產（企業網站）來識別最有價值的買家、發現買家意圖的訊號，並立即擴大其管道。使用 Qualified 的客戶報告，銷售會議次數增加了 10 倍，潛在客戶轉換率增加了 4 倍，管道增加了 6 倍。 Qualified 基於 Salesforce 構建，將網站與 Salesforce 資料連接起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進即時銷售對話。 Qualified 在 Salesforce AppExchange 上排名第一，在 G2 的 20 多個類別中排名第一。 Qualified 總部位於舊金山，由前 Salesforce 首席行銷長 Kraig Swensrud 和前 Salesforce 產品高級副總裁 Sean Whiteley 領導，由 Norwest Venture Partners、Redpoint Ventures 和 Salesforce Ventures 資助。要了解更多信息，請訪問qualified.com。
Engati
engati.com
Engati 聊天機器人和即時聊天平台榮獲 2021 年 CODiE 獎。它使您能夠在幾分鐘內建立智慧機器人，而無需編程。建置一次並在 15 個頻道上發布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的網站和行動應用程式。支援智慧路徑、訓練、複製、分析和私人標籤。使用 Engati，您可以利用機器學習、NLP/NLU 的力量來設計您自己的聊天機器人，並以 50 多種語言與您的客戶互動。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一款全面的通訊解決方案，旨在透過使用 WhatsApp Business API 來增強客戶參與度並簡化銷售流程。該平台使企業能夠利用先進的 WhatsApp 聊天機器人促進無縫溝通，將客戶互動轉化為可行的見解。透過利用這些工具，組織可以有效地管理客戶詢問、產生潛在客戶並最終推動銷售成長。 Gallabox 主要針對尋求最佳化顧客溝通策略的企業，可滿足不同產業的需求。其用戶友好的介面和多代理共享收件匣使團隊能夠有效協作，確保客戶的查詢得到解答。該平台對於嚴重依賴客戶互動的企業特別有利，例如電子商務、服務提供者和客戶支援團隊。透過 Gallabox，公司可以實施 WhatsApp 點滴行銷活動並廣播針對特定受眾群體的訊息，從而增強行銷力度並提高客戶保留率。 Gallabox 的突出特點之一是它的整合能力。該平台提供簡單的即插即用選項，讓企業連接現有系統和客戶關係管理 (CRM) 工具。這包括 Zoho、Shopify、WooCommerce、Wix、WebEngage、Razorpay 和 Shiprocket 等流行平台。透過將 WhatsApp 整合到當前的工作流程中，企業可以簡化營運並確保在所有接觸點上提供一致的客戶體驗。 此外，Gallabox 的 WhatsApp 聊天機器人在自動化客戶互動方面發揮著至關重要的作用。這些智慧機器人可以處理各種任務，從回答常見問題到引導客戶完成購買流程。這不僅減少了人工座席的工作量，還確保客戶得到及時回應，從而提高整體滿意度。將對話轉化為智慧行動的能力進一步使企業能夠做出數據驅動的決策並客製化其產品以滿足客戶需求。 總體而言，Gallabox 為希望利用 WhatsApp 的力量來吸引客戶的企業提供了強大的解決方案。 Gallabox 專注於易用性、整合靈活性和自動化功能，對於旨在改善溝通策略和推動銷售成長的組織而言，它是一個有價值的工具。
BotSpace
bot.space
BotSpace 是一個快速發展的早期 B2B 平台，讓企業在 Whatsapp 上實現客戶支援和互動自動化。 透過我們基於 WhatsApp Business API 建立的尖端客戶互動軟體，企業現在能夠進行個人化對話、輕鬆存取並與客戶進行大規模即時互動！ 這是透過 BotSpace 易於使用的平台實現的，該平台可以立即建置並運行。因此，中小型企業迅速接受了該平台，在推出後的短短一年內，來自 13 個國家的數千名客戶現在正在使用 BotSpace。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售推廣自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件推廣活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI 是最先進的生成式 AI 聊天機器人平台，旨在改變企業與客戶互動的方式。我們的平台擅長提供自然、人性化的對話，為使用者提供無與倫比的體驗，並將銷售和客戶滿意度推向新的高度。 Orimon AI 的核心是無縫對話商務的能力。無論是與 Shopify、WooCommerce 集成，還是利用自訂產品表，我們的聊天機器人都像經驗豐富的銷售人員一樣吸引客戶。他們回應查詢、推薦產品並完成銷售，模仿真人互動的直覺性。此功能對於電子商務網站尤其有利，使他們能夠利用人工智慧來促進銷售和改善客戶旅程。 Orimon AI 的另一個突出特點是其先進的即時聊天功能，完美融合了人工智慧效率和人性化。當出現複雜的查詢或需要個人接觸時，平台會將互動平穩地過渡到人工代理，確保客戶的查詢始終得到謹慎處理。 Orimon AI 的多功能性延伸到其廣泛的整合功能。它與各種訊息傳遞管道無縫連接，包括網站聊天、WhatsApp、Telegram、Facebook Direct Messaging、Slack 和 Discord，確保您的業務可跨客戶最常使用的平台存取。此外，我們的平台還與 Zapier、Pabbly Connect、HubSpot 和 Salesforce 等領先的自動化工具和 CRM 整合。這種整合可實現高效的潛在客戶處理和管理，確保捕獲每一次互動並利用它們來促進業務成長。 我們的平台不僅限於面向客戶的角色；它還包括內部業務運營的用例。從簡單的支援查詢處理到複雜的銷售流程、潛在客戶資格認證，甚至充當人力資源、支援和銷售團隊的內部助理，Orimon AI 是一款多功能工具，旨在滿足各種業務需求。 總而言之，Orimon AI 不只是一個聊天機器人；它是一個全面的、由人工智慧驅動的通訊解決方案，可以增強您業務互動的各個方面。這是對尖端技術的投資，不僅能夠滿足而且超越數位商務和客戶服務不斷變化的需求。
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI 是一家提供培訓服務和 Microsoft Teams 整合的公司，旨在幫助組織和個人釋放 ChatGPT 等生成式 AI 技術的力量。 FranklyAI 的要點： * 培訓服務：FranklyAI 提供核心培訓計劃，幫助組織和個人掌握使用生成式人工智慧工具和技術。 * FranklyAI for Microsoft Teams：這是一款 Microsoft Teams 應用程序，可直接在 Teams 平台內安全、適度地存取生成式 AI 功能。這使得員工可以在受控的企業環境中使用 ChatGPT 等人工智慧助理。 * 客製化解決方案：FranklyAI 還根據其業務客戶的特定需求和要求開發客製化的生成式人工智慧解決方案。 該網站強調了採用生成式人工智慧的組織將如何超越那些不採用生成式人工智慧的組織，因為它可以提高員工的生產力並節省時間和金錢。 FranklyAI Teams 應用程式的定位是釋放這些技術的潛力，同時保持安全性和控制力。 該網站包括客戶評價、有關 FranklyAI 團隊和方法的信息，以及各種媒體報導的他們的工作示例。總體而言，Frankly.ai 似乎專注於透過培訓、軟體整合和客製化解決方案推動生成式人工智慧技術在企業領域的採用。
CustomGPT
customgpt.ai
透過 CustomGPT 體驗個人化 AI 的優勢：透過針對您的內容進行訓練的 AI 獲得獨特的見解和解決方案
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 以及 WhatsApp 目錄和支付整合的「Omni AI」來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，以抓住全通路零售環境中產生的機會。 線上線下融合銷售功能，可以輕鬆將線上通路的訪客引導至實體店銷售人員進行跟進，促進線上線下的轉換和收入追蹤。 利用 ChatGPT，我們的人工智慧聊天機器人「Omni AI」充當零售商的數位助理，處理客戶的詢問、推薦產品並促進行銷活動規劃。 WhatsApp目錄和付款讓零售商可以在WhatsApp上完成從瀏覽產品、與指定銷售人員溝通到進行購買的顧客旅程，縮短顧客的決策和加快購買流程，為商家帶來即時收入。 Omnichat 連續三年實現300% 的年度經常性收入(ARR) 同比增長，為超過5,000 家零售和電子商務公司提供支持，包括屈臣氏、豐澤、莎莎化妝品、六福珠寶、LVMH 集團、萬寧、太古資源、OSIM、羅技、Timberland、通利琴行、維特健靈及政府部門。
Autoresponder Bot
pageautoresponder.com
Autoresponder Bot 是一款 Facebook 和 Instagram 自動回覆軟體，讓您： * 即時發送自訂回覆和私人訊息：設定軟體以透過自訂回覆自動回覆 Facebook 貼文和 Instagram 故事中的新留言或直接訊息。 * 用於自動回應的 Messenger 機器人：設定自動聊天機器人，根據關鍵字以特定順序回應新的直接訊息。 * 贈品和競賽模組：透過舉辦競賽和贈品，快速提升 Facebook 頁面的參與度。 自動回覆機器人的主要功能包括： * 100% 相容 Facebook 的使用條款 * 易於使用和配置，無需安裝 * 回覆或私訊數沒有限制 * 支援多種語言 * 自動偵測並刪除攻擊性內容或垃圾郵件 * 能夠自動回覆各種貼文類型的評論（廣告、增強貼文、影片等） * 選擇自動回覆特定關鍵字、連結、電子郵件、標記的好友等。 * 使用使用者名稱、日期、關鍵字等標籤進行個人化。 * 無限制的關鍵字清單、範本和私人訊息選項 * Facebook 競賽模組鼓勵用戶參與 該軟體基於雲，這意味著您無需在電腦上安裝任何內容，並且即使您的電腦關閉，它也可以 24/7 在後台運行。它被宣傳為一種解決方案，可幫助企業節省管理 Facebook 和 Instagram 互動的時間。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的產品）是一種對話式互動解決方案，可協助企業透過多種管道與客戶互動，例如網路聊天、電子郵件、電話以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交管道。 Freshchat 還提供由人工智慧驅動的原生聊天機器人，可以使用無程式碼建構器輕鬆構建，幫助企業大規模提供個人化自助服務。借助 Freshchat 的旅程建立器和現成的手冊，企業可以領先於客戶的需求，並在必要時主動支持他們。 Freshchat 還提供客戶對話歷史記錄和其他相關資訊的全面視圖，使客服人員更有效率並能夠提供個人化體驗。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Alltius
alltius.ai
Alltius 是一個 GenAI 平台，可輕鬆為企業應用程式、網站和聯絡中心提供支援。借助 Alltius，您可以創建熟練、安全且準確的 AI 助手，可以在幾週內將銷售額提高 2 倍，並將支援成本降低 50%。 現代數位銷售和支援之旅已被打破。儘管為了改進它們投入了大量資金，但客戶仍然需要等待很長時間才能由支援代理解決他們的疑問，而買家則面臨著銷售代理不相關的推銷。 Alltius 透過人工智慧助理改變銷售、支援和客戶互動，幫助銷售代理商銷售更多產品、支援代理商完成訂單以及客戶找到他們需要的資訊。在實施後的幾週內，Alltius 的客戶銷售額增加了 2 倍，自助服務票偏轉增加了 1.9 倍，票證解決時間增加了 5 倍。 Alltius 為保險、金融服務、SaaS、諮詢等領域的最大組織提供支援。 Alltius 以其全面的特性和功能區別於 DIY 專案、傳統聊天機器人和其他人工智慧工具： * 創建人工智慧助理的選項的多功能性知識來源：Alltius 整合了廣泛的來源，包括 API、URL、文件、票證、視訊、結構化資料庫、圖像、圖表等。技能：它能夠執行各種任務，例如回答查詢、建立銷售宣傳、資料比較、寫入資料庫、建立票證、標籤和起草電子郵件。頻道：人工智慧聊天機器人可以部署在各種管道中，包括 API、小部件、Slack 等。 * 價值實現時間：Alltius 在數週內實現投資回報，能夠在幾分鐘內創建和指導人工智慧助手，在一天內進行測試和上線從第一天開始獲取客戶見解、產品改進建議等自動更新您的常見問題等。 * 準確性：使用 Gen AI 助手，透過我們先進的細分和知識技術，消除幻覺。 * 成本效率：以 DIY 專案的 1/10 成本部署 AI 助手，並提供高效緩存、自託管解決方案和非 LLM 工作流程。 * 可擴充性：以企業級規模運行，每天輕鬆管理超過 10 萬個查詢。 * 安全性：極為安全的平台，具有 SOC2 Type 2 和 ISO 認證的解決方案，並可選配私有雲以實現最終的資料保護。 除了該平台之外，alltius 的專家團隊（由來自 CMU、BCG、Google、Meta 等的 AI 專家組成）將與您一起實現 Gen AI 目標。協助每一位潛在客戶或客戶；使用 alltius 即可立即、輕鬆地進行操作。
nativeMsg
nativemsg.com
NativeMsg 專注於利用人工智慧 (AI) 和豐富的訊息傳遞管道為企業創造創新的對話體驗。 我們的平台將 SMS、RCS（豐富通訊服務）、Google 商業訊息和社群媒體等不同的通訊管道整合到一個統一的介面中，使企業能夠更有效地與客戶互動。 這些解決方案可協助企業改善客戶服務、增強參與度、推動銷售並提高整體效率。 此外，NativeMsg 還提供分析和報告功能，可深入了解客戶行為和互動模式。該平台可與現有的CRM系統集成，幫助企業更有效地追蹤和管理客戶對話。 這些解決方案圍繞著聊天機器人和人工智慧構建，使互動變得無縫、個性化和即時，並且 24/7 全天候可用。 我們的技術具有可擴展性和靈活性，確保能夠適應不同行業的企業成長和不斷變化的需求。
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk 是一個軟體即服務平台，使用戶能夠在幾分鐘內建置和部署聊天機器人。它提供了直覺的介面和工具來使用大型語言模型創建自訂聊天機器人。 Tiny Talk 允許用戶使用自己的資料或文件訓練聊天機器人，自訂其行為，並透過 API 將其整合到網站、WhatsApp 等訊息平台或其他應用程式中。使用者可以建立知識庫、抓取網頁 URL 並從訪客產生潛在客戶。 總體而言，Tiny Talk 使用戶能夠利用聊天機器人技術實現客戶支援自動化、增加電子商務銷售額、捕獲和篩選潛在客戶、收集回饋、提供技術支援或簡化人力資源、業務和員工入職作業。
Tovie AI
tovie.ai
Tovie AI 提供廣泛的人工智慧驅動解決方案，專門用於提高多個行業企業的參與度和服務。 他們的產品包括客製化聊天機器人和語音機器人，可應用於多種用途，例如聯絡中心的客戶支援、公共服務、飯店和保險等。 該軟體還可以與企業數據無縫交互，提高業務優化潛力。他們提出了量身訂製的收債解決方案，並透過店員功能增強零售服務。 他們的技術也可以很容易地被行動營運商採用並應用於銀行業。 Tovie AI 金融服務將安全性放在首位，並已通過 IBM 認證，有效且符合規定。 作為促進數位業務成長使命的一部分，Tovie AI 提供了獨特的生成式人工智慧專業知識，將數據轉化為可行的見解，正如他們與林肯大學的合作所證明的那樣。 他們的產品包括 Tovie Platform 和 Tovie Cloud。總體而言，Tovie AI 已經展示瞭如何策略性地利用人工智慧來推動企業發展，正如他們的成功案例所反映的那樣。
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務解決方案。
Inbenta
inbenta.com
Inbenta 是一個對話式人工智慧平台，可協助企業透過智慧自動化改善客戶體驗並降低成本。 使用案例：客戶服務、IT 服務台、行銷與銷售、人力資源、數位轉型。 產品：聊天機器人、搜尋、Benti（案例管理/票務）、知識、數位講師（互動式產品展示）。 技術：專有人工智慧、人工智慧平台、生成式人工智慧整合。 競爭優勢：Inbenta 的對話式人工智慧在十多年來經過了跨行業數十億次客戶互動的訓練，事實證明它可以改善客戶體驗。 客戶與產業：Inbenta 為全球 1,000 多家公司提供服務，涉及銀行、旅遊、政府、電子商務、科技、醫療保健、保險、公用事業和電信等產業。
Pingbix
pingbix.com
Pingbix 是一個創新的線上平台，旨在透過自動化和智慧解決方案簡化各種業務流程並提高生產力。以下是使用 Pingbix 的一些主要功能和優點： * 任務管理：Pingbix 提供管理任務和專案的綜合工具。使用者可以輕鬆建立、指派和追蹤任務，確保不會遺漏任何內容。 * 通訊工具：此平台包括強大的通訊功能，例如即時通訊和視訊會議，以促進團隊成員之間的無縫協作。 * 工作流程自動化：Pingbix 有助於自動化重複任務和工作流程，減少所需的手動工作並最大限度地降低錯誤風險。 * 集成功能：它支援與各種其他軟體和服務集成，允許用戶連接他們現有的工具並簡化他們的工作流程。 * 數據分析與報告：該平台提供強大的分析和報告功能，幫助企業做出數據驅動的決策並有效追蹤績效指標。 * 可自訂的儀表板：使用者可以建立個人化儀表板來監控關鍵指標並追蹤重要任務和截止日期。 * 安全性和合規性：Pingbix優先考慮資料安全性和合規性，確保所有使用者資料按照業界標準受到保護。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一個綜合平台，使用戶能夠為各種業務應用程式創建和部署自訂 AI 聊天機器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 此平台的主要特性和功能包括： * 易於使用：該網站強調 ChatBotBuilder.ai 是“建立自訂聊天機器人和 GPT 的最快、最簡單的方法”，無需廣泛的技術專業知識。 * 靈活集成：該平台支援與數千個應用程式集成，並允許用戶連接他們的工具和團隊以獲得競爭優勢。 * 尖端人工智慧：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型語言模型 (LLM) 和人工智慧技術來為複雜的聊天機器人和 GPT 提供支援。 * 客製化：使用者可以使用平台的使用者友善介面自訂聊天機器人的外觀、功能和行為。 * 跨渠道支援：聊天機器人可以跨多個管道集成，包括網站、社交媒體、電子郵件和語音。 * 行銷工具：該平台提供內建行銷功能，幫助用戶透過聊天機器人更有效地吸引客戶。 * 分析：強大的分析功能可讓使用者追蹤和優化聊天機器人的效能。 該網站將 ChatBotBuilder.ai 定位為“2024 年全球最佳人工智慧聊天機器人建構器”，滿足希望透過人工智慧的力量實現客戶服務自動化、簡化溝通和增強用戶體驗的企業和組織的需求。 該平台為個人用戶提供專業計劃，為希望創建自己品牌的聊天機器人解決方案的機構和大型組織提供白標企業計劃。 總體而言，ChatBotBuilder.ai 似乎是一個全面的無程式碼平台，旨在使各種規模的企業能夠利用先進的人工智慧聊天機器人和生成式人工智慧模型的優勢。
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai 是專為企業主管設計的客戶關係自動化平台。 用於客戶支援和潛在客戶開發的無程式碼自動化平台。由人工智慧驅動，我們的智慧虛擬代理動態解決或分類您客戶的查詢。
Rebotify
rebotify.com
Rebotify 是一個線上機器人平台。使用 Rebotify 為 Facebook、Slack、微信等創建聊天機器人。建造並啟動您的機器人只需 5 分鐘。無需編程，只需畫出流程圖即可。建置一次，隨處發布。今天就製作自己的機器人。它是免費的。 Rebotify 易於使用的自動化解決方案可協助各種規模的企業透過人工智慧驅動的聊天機器人提高轉換率、增強員工能力並降低成本。
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual 是業界公認的對話式人工智慧領導者，擁有近二十年的經驗和無與倫比的專業知識。我們創新的 V-Person™ 虛擬代理、聊天機器人和即時聊天解決方案將人類和人工智慧結合在一起，為客戶和員工提供無縫、個人化和可擴展的數位支援。全球領先的組織依靠我們屢獲殊榮的技術和專家諮詢來改善他們的支援體驗、降低成本、增加銷售並建立品牌忠誠度。我們的全球團隊和廣泛的合作夥伴網路支援以超過 37 種語言在世界各地安裝，提供在地化協作和國際見解。 Creative Virtual 總部位於英國，在美國、澳洲、印度、新加坡和香港設有業務。
WeConnect.chat
weconnect.chat
一體化對話式人工智慧平台 利用 WeConnect.chat 的對話式 AI 介面增強您的業務。透過自訂 AI 聊天機器人簡化潛在客戶開發、提升客戶支援、徹底改變入職流程並釋放無限可能。無縫整合基於規則的組件並利用多通路代理儀表板的潛力。
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai 由 PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) 開發，旨在協助企業加速數位客戶體驗。我們的方法建構為企業、雲端或本地解決方案，可實現技術與人員之間的無縫協作。 InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) 是一家總部位於印尼的科技公司，主要致力於利用新技術和客戶導向的管道幫助企業提升客戶體驗。我們服務於金融、汽車、線上旅遊、教育、公共部門等多個行業。
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott（無需編碼即可實現業務自動化）是一個一體化的信使行銷和對話式商務平台，用戶可以在其中自行建立和部署信使聊天機器人。 * 設計和建造一個聊天機器人來自動執行任務並進行轉換。 * 透過交付與客戶建立更牢固的關係 * 有針對性的內容並預測他們的反應。 借助我們內建的 AI-NLP 技術，聊天機器人將可以輕鬆理解消費者的查詢。 立即開始使用 Rapidbott，每週 7 天、每天 24 小時與您的受眾保持聯繫。 讓您的機器人來完成這項工作。透過機器人讓您的業務實現自動化。 關注我們以獲取最新消息和更新，並與我們聯繫以實現您的業務自動化。
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot 是一款用於客戶支援的人工智慧會話聊天機器人建構器。這是透過上傳您的網站 URL、PDF 文件或網站地圖來實現的。 AIChatbot 可以用多種語言回覆客戶詢問，並提供將聊天機器人小工具直接嵌入到您的網站上的便利
AIhelp
aihelp.net
AIhelp是一家全球客戶支援平台公司，總部位於香港。該公司成立於2014年，目前擁有80多名員工，為32個國家和地區的12,000家客戶提供服務。 它專為熱衷於客戶關係和滿意度的公司而設計，使其更加強大、個性化和高效。我們的目標是透過為公司提供易於使用的 20 多種語言的所有工具和技術基礎設施，促使他們提供強大的支援、成熟的服務和積極的參與。 AIhelp 是一個人工智慧客戶支援平台，用於行動和網路的訊息傳遞和操作，包括許多客戶支援功能，例如應用程式內訊息傳遞、人工智慧聊天機器人、自動檢查表單、推播通知、警報、Spotlight、應用程式索引等等。 它使您能夠使用機器學習進行強大的基於雲端的分析來提供個人化支持，以提高排名和保留率並立即解決客戶問題，並且它可以高效地理解大量數據，從而使客戶保持快樂和滿意。
Alendei
alendei.com
Alendei 是基於人工智慧的客戶參與平台。它使用戶能夠向手機用戶發送簡訊。它透過對話介面提供自動化的客戶支援和參與，以提高用戶體驗和滿意度。它使用戶能夠透過整合 WhatsApp 業務 API 發送和接收訊息來提供雙向通訊。
Jetlink
jetlink.io
人與企業之間的溝通正在發生永遠的變化，訊息傳遞將在今天和未來幾年發揮核心作用。社交和行動的融合正在塑造客戶的行為和期望。他們現在就在這裡問問題。 Jetlink 透過全通路訊息和先進的企業聊天機器人為您的企業帶來「當下的力量」。我們相信這是商業和客戶支援方面的革命。 Jetlink 讓您能夠在客戶所在的地方提供令人愉悅的對話式銷售和支援體驗。 Jetink 定位為 A.I.為客戶接觸點提供支援的中央通訊平台，例如網路聊天、IVR、社交訊息應用程式、Facebook Messenger、Whatsapp、Skype、Slack、Teams 和應用程式內訊息。
Teleform
teleform.io
Teleform 是一個無程式碼平台，使用戶能夠輕鬆創建、自訂和部署引人入勝的 Telegram 機器人，透過消除編碼複雜性的視覺化聊天機器人建置工具簡化數位通訊。 Teleform 專為初學者和經驗豐富的創作者而設計，提供直覺的介面，簡化了聊天機器人從開始到結束的創建過程。
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy 是 Whatsapp 聊天機器人、CRM 和行銷平台。您可以在 AiSensy 上提高銷售額並自動化支援、向數千名用戶發送廣播訊息並管理 Whatsapp 聯絡人。 * 從預製的 NLP 聊天機器人模板中選擇（將 Google Dialogflow 連接到 Whatsapp） * 在 Whatsapp 上獲得驗證（綠色勾號） * 促進銷售和自動化支持
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell 是一款支援人工智慧的無程式碼產生工具，消費品牌可透過該工具在各種管道上無縫自動化其潛在客戶對話，並提高銷售、行銷和客戶滿意度。
Unleash
unleash.so
Unleash 使用 AI 來利用 SaaS 工具中的所有信息，無論員工何時需要，無論他們喜歡在哪里工作，都可以在公司部門內輕鬆簡化知識。 Unleash 透過與 Slack、Notion、Jira、Zendesk 等公司的資料來源無縫整合來實現這一目標，使每位員工只需詢問 Unleash 即可找到他們正在尋找的信息
Atom
atomchat.io
Atom 提供基於人工智慧的 WhatsApp 聊天機器人解決方案，幫助企業產生更多合格的銷售線索、創建更聰明的聊天機器人、衡量結果以及與 CRM 整合。 主要特點包括： * 24/7智慧虛擬助理回答客戶疑問 * 能夠透過 WhatsApp 廣播活動覆蓋高達 98% 的客戶 * 自動化工作流程，過濾有興趣的潛在客戶並讓銷售團隊專注於完成交易 * WhatsApp 多代理集成，提供客戶對話的全面可見性 該解決方案與 HubSpot 集成，可讓企業將 WhatsApp 聯絡人同步到其 CRM 中，並使用 AI 聊天機器人建立自動化工作流程。 Atom 提供個人化顧問和 WhatsApp 人工智慧專家團隊，引導企業完成整合流程，將自己定位為市場上的「交鑰匙」解決方案。 案例研究強調了客戶如何看到顯著的改進，例如每月銷售額從 200 筆增加到 3,000 筆以上，數位銷售轉換率增加兩倍，以及在 2.5 個月內預訂超過 5,000 筆確認預約。 該公司曾出現在《CIO Peru》、《富比士》和《Estrategia & Negocios》等出版物上，突顯了其在市場中的成長和認可。 企業受邀與 Atom 顧問交談，以了解更多資訊並親自嘗試該平台。
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack，我們相信人工智慧應該讓對話變得更容易，而不是更困難。我們的工具使您能夠快速建立人工智慧驅動的聊天機器人，感覺就像真正的對話。 使用 thinkstack，您可以： * 使用您網站、文件等中的知識武裝您的聊天機器人。我們將提取並建立關鍵細節。 * 自訂您的聊天機器人的外觀和風格以配合您的品牌。 * 將聊天機器人無縫整合到您的網站中以獲得個人化支援。 * 輕鬆處理多種語言。 * 收集線索資訊。 我們處理人工智慧，因此您可以專注於真正的聯繫。
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE 是一個創新平台解決方案，供使用者建立 DIY WorkBot，以提高技能、利害關係人參與、業務流程轉型和組織知識管理。它還可以透過 API 與後端系統集成，以實現所需的客製化級別，從而促進機器人流程自動化 (RPA)。
Messangi
messangi.com
自 2001 年以來，Messangi 一直在全球數十億台設備上將公司與其客戶聯繫起來。我們的多功能且可靠的平台是由業內的一些頂級工程師內部建構的。為了推動我們的營運，我們在 7 個國家擁有世界一流的團隊，願意加倍努力滿足客戶的需求。 如今，頂級行動營運商、全球銀行和零售商依靠 Messangi 來解決客戶溝通和參與挑戰。我們的簡訊、電子郵件、應用程式、行動錢包和語音助理解決方案不斷革新公司與客戶的互動方式，使溝通比以往任何時候都更加輕鬆、高效和便捷。 Messangi 的雲端通訊平台即服務可以進行客製化和塑造，以創建最合適的解決方案。透過多種管道的結合，以更有效的方式接觸並吸引客戶。
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI 是一種虛擬聊天機器人解決方案，旨在為個人、企業家和企業提供問題解決服務。我們的專家團隊致力於 24/7 全天候為您的問題提供準確可靠的解決方案。 我們了解個人和企業在當今快節奏的世界中面臨的挑戰。我們的目標是幫助您克服這些挑戰並實現您的目標。我們專注於廣泛的領域，包括健康和疾病相關解決方案、商業解決方案、搜尋引擎優化、汽車機械、化妝藝術、影評、占星術、歷史、科學數據視覺化、瑜伽、社交媒體影響力、技術評論、室內裝飾、會計、醫學、網頁設計諮詢、房地產、心理健康、個人培訓、職業諮詢、哲學、動機、旅行、英語口語教學和文案寫作。 我們組建了一支訓練有素、經驗豐富的專業團隊，他們對自己的專業領域充滿熱情。我們的專家擁有最新的知識和技能，可以為您的問題提供最佳的解決方案。我們為能夠提供及時、準確的解決方案而感到自豪，這些解決方案是為滿足客戶的獨特需求而量身定制的。 在 Metanoz AI，我們致力於提供卓越的客戶服務。我們了解每個客戶都有不同的需求和要求，我們努力確保所有客戶都得到個人化的關注。我們隨時可以回答您的問題，提供指導，並幫助您應對可能面臨的任何挑戰。 我們的使命是透過為個人和企業提供最佳的問題解決方案來幫助他們實現目標。我們相信，透過利用最新技術和專業人員的專業知識，我們可以幫助客戶克服任何障礙並取得成功。 我們不斷擴展我們的服務和專業知識，以更好地為我們的客戶服務。我們的團隊致力於了解各自領域的最新趨勢和發展。我們在研發方面投入巨資，以確保我們始終處於產業前沿。