提案软件 - 最热门应用
提案软件旨在简化和自动化销售运营中的提案和提案请求 (RFP) 流程。销售专业人员利用提案软件的功能，包括快速生成各种文件格式的文档、跨多个渠道的无缝文档共享以及细致跟踪 RFP 和提案文档对销售成功的影响。销售团队认识到提案是业务关系中关键的初始步骤，因此使用提案软件来确保包含符合客户概况和需求的有价值的定制内容。这些工具通常用于销售或合作伙伴关系，从而实现与 CRM 软件、CPQ 软件、电子签名软件和会计软件的常见集成。
提交新应用
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
适合自由职业者和小型企业的最佳客户管理工具。更智能的发票、提案、时间跟踪、付款和合同 前身为 AND.CO。
Dropbox DocSend
docsend.com
免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Better Proposals
betterproposals.io
通过 Better Proposals，发送专业的商业提案只需一半的时间。通过深度分析和数字签名达成更多交易。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 软件，帮助您改进销售提案流程。安排演示以立即减少您的 RFP 响应时间。
Qwilr
qwilr.com
密封每笔交易。通过基于网络的提案脱颖而出并提供世界一流的买家体验，赢得更多。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，包括 CRM、文档管理、客户门户应用程序、工作流程、付款、时间和计费。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
Proposify
proposify.com
提案软件使销售领导者能够控制和了解销售流程中最重要的阶段。免费试用 Proposify 14 天。
SalesRabbit
salesrabbit.com
领先的现场销售平台现已实现游戏化 游戏化是一款革命性的工具包，可将数据转化为极大提高的销售代表绩效，将销售团队的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上体验吧。
Quotient
quotientapp.com
成千上万的企业选择 Quotient 为其客户提供五星级报价。商数可以组织您的销售流程，让您看起来不错。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 Quoter 是一个报价到现金平台，消除了专业服务的买方和卖方之间的摩擦。立即升级您的销售流程。
ClientPoint
clientpoint.net
我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Nusii
nusii.com
停止与 Word、InDesign 和 PDF 作斗争。 Nusii 让您每次都能在更短的时间内创建精美的提案。
Momenteo
momenteo.com
用户友好的会计解决方案适合自由职业者跟踪您的工作、费用、旅行等。
DealHub.io
dealhub.io
由领先的 CPQ 和 CLM 推动收入增长。一个统一的平台，用于生成报价和合同、吸引买家并获得实时买家洞察。
Loopio
loopio.com
改变您的提案响应流程——并释放您的成长。了解为什么 800 多家公司使用 Loopio 来回答 RFP、DDQ 和安全调查问卷。
Scaido.io
scaido.io
一项用于自动化业务销售流程的服务，可与 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系统结合使用，加速并简化报价、估算和商业提案的准备工作
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自动管理投标和提案的简历和案例研究。通过 CV Partner，您可以定制公司的简历以及过去的招标、投标或 RFP 项目/案例。此外，该工具还可以轻松定制简历和案例研究并将其导出为 Word、PowerPoint 和 PDF，包括“只需按一下按钮”的客户和投标特定模板。使用 CV Partner 的客户表示，他们在更新、查找、定制和格式化简历和案例研究方面花费的时间减少了 50%，并被专业服务行业的领先品牌使用，例如 PWC、Sweco、DLA Piper、Atkins、Capgemini、WSP 、BDO、Multiconsult，仅举几例。
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款专门针对软件开发公司和专家的提案自动化工具。借助实时估算与现实报告，使您的项目估算更加准确，赢得更多交易，并且再也不会错过预算。
Pricefx
pricefx.com
对于面临定价挑战、需要可靠地加速盈利增长，并希望定价执行的精确性、可见性和效率的企业来说，Pricefx 是云定价优化、管理和 CPQ 平台，它提供了透明且响应迅速的定价解决方案，与 Excel、本土工具或传统 Gen1 解决方案不同，我们的产品是供您动态规划、定价和利润的定价平台。我们的套件包括 3 个软件包解决方案，旨在无缝协作以提供完整的企业定价功能： 计划软件包：行业领先的分析，具有针对 SAP、Salesforce、SugarCRM 和许多其他关键数据系统的预构建集成。分析并生成特定于细分市场的优化定价，并将其推送到您的价目表、CPQ、ERP 和数字商务系统。在分析和识别定价机会的同...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
Upwex
upwex.io
使用人工智能来改善 Upwork 上的自由职业者和公司的结果的浏览器扩展。 Upwork 的 AI 工具：工作评级、提案生成和 CRM 同步。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先进的虚拟数据室解决方案始终获得最佳结果。抛弃传统的数据室，立即加入世界顶级交易撮合者的行列。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一个用于创建、编辑和发送报价和销售建议的一体化网络平台。它是一个灵活的平台，允许通过 Zapier 和 Webhooks 与其他业务应用程序进行多次集成，从而为各种类型和规模的公司提供支持。 WBudget 用户平均在 5 分钟内创建并发送提案，并且可以远程跟踪批准和关闭。
uman.ai
uman.ai
通过利用 uman 的人工智能助手，公司可以简化关键业务功能，例如提案创建、客户支持和员工入职。它打破了数据壁垒，提高了公司内部信息的可访问性和可重用性。其结果是减少了销售、售前和顾问的压力，并提高了整体生产力。
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals 是在线提案管理工具，允许销售团队通过交互式报价和电子签名来制定令人惊叹的提案，以给潜在客户留下深刻印象。利用提案洞察来完成更多交易。
Minoa
minoa.io
Minoa 是一家位于旧金山的价值支持平台，帮助销售团队构建业务案例，从而提高销售效率和达成更大的交易。在采购和财务团队审查更多交易的时代，提供投资回报率和强大的业务案例比以往任何时候都更加重要。销售领导团队使用 Minoa 使他们的团队能够构建与现代采购委员会一致的一致且公式化的业务案例。
Clientary
clientary.com
Clientary 是一款全套应用程序，供您的团队管理项目、工时、提案、销售线索、发票、付款、员工和客户。停止与一次性文档文件、模板和断开连接的应用程序较量。 Clientary 可帮助您简化客户生命周期，从提案和估算到时间跟踪、发票和付款，以便您和您的团队将所需的一切集中在一个地方。 Clientary 还包括一个品牌客户门户，帮助您在客户和潜在客户面前显得专业。
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA 的免费估算工具将帮助您在很短的时间内创建详细的项目范围，并确保您的项目保持在预算范围内。
Storydoc
storydoc.com
轻松创建令人惊叹的交互式套牌，以提高参与度。从静态 PDF 转变为有效的宣传资料，让您的故事栩栩如生。