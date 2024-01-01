活动管理平台 - 最热门应用
活动管理平台集成了多种工具来简化活动规划流程，在单个解决方案中涵盖活动管理的各个方面。这些平台虽然能够处理任何规模的活动，但特别适合大型且复杂的活动，例如会议、节日、贸易展览和专业会议。他们监督活动组织的各个方面，包括但不限于创建活动网站、管理注册和门票销售、维护宾客名单、制定议程、在线活动推广、与会者参与以及生成关键绩效指标 (KPI) 的综合报告。值得注意的是，这些平台通常提供附加功能，例如内置电子邮件营销、可定制的活动页面以及与活动相关的调查，从而提高组织任何类型活动的效率和增强。
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Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款简单、免费的活动票务解决方案，适用于各种形式和规模的活动。免费注册，举办您的第一个活动，并在线出售门票。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
HeySummit
heysummit.com
举办精彩的虚拟活动、会议、课程等，与您的受众互动，并通过基于活动的营销来发展您的社区。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
Worksup
worksup.com
20 多年来，我们一直致力于组织会议和商务活动。有一次，面对不同的活动行业挑战，我们决定创建一个既易于与会者使用又易于组织者快速设置的活动平台。现在，我们的专业知识涵盖了活动管理的各个方面，为合作伙伴提供简单的活动直播、问答、参与任务、展览机会以及参与者的商业社交活动。感谢我们从客户那里得到的反馈以及创始人的实施经验，Worksup 正在不断发展。在每次活动策划过程中，Worksup 都是组织者的支持朋友，我们的顾问会建议最佳解决方案来支持您的个人目标。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Eventeny
eventeny.com
您有一个事件管理系统！在一个方便的地方轻松管理现场活动、混合活动和在线活动中的所有事项！
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 为 B2B 组织提供最全面的一体式活动管理软件 (EMS) 之一，以及致力于扩大参与度的专家团队。我们的平台为参与者创造了以多种有意义的方式进行联系和互动的机会，不仅是在每次活动之前、期间和之后，而且是全年。无论您管理公司活动、贸易展览还是社区聚会，我们都可以帮助您简化多个活动的组织，同时最大限度地提高参与度。 **关键数据** - 3M+ 用户 - 2022 年在平台上管理 2,300 场活动 - 500 多个客户 - 60 名员工 - 14 年经验
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活动管理平台使活动组织者可以轻松规划、推广、货币化和提供引人入胜的虚拟、混合和现场活动体验。从网站、注册和屡获殊荣的活动应用程序，到虚拟空间和完全管理的在线活动制作，自 2009 年以来，EventMobi 平台已被 72 个国家/地区的 10,000 多名活动策划者使用。无论您举办一场活动还是数百场活动，我们的活动管理平台简化了您的工作流程，让您花更少的时间管理技术，而将更多的时间用于为与会者创造引人入胜的活动体验。
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一体化 CRM 平台，可帮助您通过活动、会员资格和其他数字工具从一个地方建立和发展您的社区。 Glue Up 的一体化平台集成了最好的 CRM、活动管理、会员管理、电子邮件营销、项目管理、培训管理、调查、财务和其他生产力工具。 Glue Up 的云解决方案附带两款移动应用程序 - 一款适用于组织，一款适用于其社区。这些解决方案非常适合协会、商会、活动组织者和所有希望更好地为社区服务的会员组织——即使并不总是能够亲自会面。自 2020 年大流行以来，Glue Up 还配备了高级参与功能，如快速网络、社区参与解决方案或网络研讨会参与解决方案。
EventCreate
eventcreate.com
在几分钟内创建一个漂亮的活动网站。建立活动网站、收集注册、出售门票并在线宣传您的活动。可靠、安全。受到全球超过 1,000,000 人的信赖，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的规划者。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja 让您可以无忧地创建、主持和共享网络研讨会。立即开始，在 10 秒内创建您的第一个网络研讨会。
AnyRoad
anyroad.com
领先的体验式营销平台，用于运营和优化活动和体验、提高品牌忠诚度并提高投资回报率。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Zuddle
zuddl.com
活动和网络研讨会的统一平台。 通过统一多种工具来简化您的活动工作流程，以获得卓越的与会者体验和见解。
Trybooking
trybooking.com
通过澳大利亚最受欢迎的活动预订系统在线销售门票。 从小型聚会到大型节日，我们的活动预订系统都能满足您的所有活动票务需求。
Explara
explara.com
Explara 帮助创意企业家和小型企业通过活动、在线销售、社区和众筹获利。
Delegia
delegia.se
Delegia Event 是一个活动系统，可帮助您管理从注册到监控的活动，并能够通过电子邮件和短信发出邀请、统计、付款处理等。
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass 是第一个端到端活动管理解决方案，可确保活动安全、智能和高效。
eventPower
eventpower.com
eventPower 为活动制作者提供强大的定制在线和现场注册解决方案。该系统作为自助服务或定制的全方位服务解决方案提供。
run.events
run.events
run.events 是一款面向专业活动和会议组织者的全球人工智能驱动的 SaaS 企业管理软件。该解决方案旨在易于设置和使用，是一个基于云的事件管理平台，包含企业管理功能和事件管理组件，以及可在当今所有平台上使用的强大移动应用程序解决方案。该平台使客户能够创造有价值的亲身体验、发展有影响力的社区并扩大品牌，同时提供活动采购、注册、活动营销、差旅管理、潜在客户扫描和投资回报率报告等服务。可以合理地假设 run.events 将成为您运行业务所需的唯一软件解决方案。
POSH
posh.vip
活动营销变得简单。POSH 为活动组织者提供了一套工具来管理任何现场体验。