机器人平台软件 - 最热门应用
机器人平台是专为构建和部署交互式聊天机器人而设计的工具。这些平台使公司能够创建智能的对话机器人，与客户互动并协助向用户传递信息。这些平台提供一系列开发工具，例如框架和 API 工具集，可实现可定制的机器人创建。通常，这些机器人是可扩展的，能够同时在各种通信平台和多个设备上提供服务。有些平台甚至提供广告和支付集成功能。此外，它们还提供维护功能来解决发布后可能出现的问题。 许多机器人平台利用人工智能和机器学习产品来实现先进的性能和分析。他们利用自然语言处理 (NLP) 工具来解释文本并与人工智能平台有效交互。 要纳入机器人平台类别，产品必须： 1.提供Bot部署能力。 2. 提供机器人开发框架，方便定制。 3. 使用户能够为其机器人定义行为和编程响应。 4. 为用户提供用于对已发布的机器人进行维护和更新的工具。
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ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
ChatBot
chatbot.com
使用 ChatBot 实现客户服务自动化，不错过任何销售或帮助客户的机会。从头开始构建您自己的聊天机器人，无需任何技术技能！
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Chatbase
chatbase.co
为您的数据定制 ChatGPT。 只需上传您的文档或添加指向您网站的链接，即可获取类似 ChatGPT 的聊天机器人来存储您的数据。然后将其作为小部件添加到您的网站或通过 API 与其聊天。
Botmake
botmake.io
超级简单、干净的对话式人工智能聊天机器人构建工具，适合您的网站。您无需编码即可轻松制作聊天机器人
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
构建和部署人工智能驱动的自动化。 将 GPT 提升到新的水平，并通过链和代理实现更多内部工作流程的自动化。完全托管的部署、低代码且对开发人员友好。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一个无代码工作区，可释放 WhatsApp 的强大功能，通过共享收件箱、WhatsApp 无代码聊天机器人、WhatsApp 广播等扩展您的业务
Voiceflow
voiceflow.com
构建人工智能代理的协作平台。 团队使用 Voiceflow 一起、更快、大规模地设计、测试和启动聊天或语音 AI 代理。
Qualified
qualified.com
合格帮助公司更快地建立渠道。利用您最大的资产 - 您的网站 - 识别最有价值的访问者，立即开始销售对话，安排会议，转换出站和付费流量，并发现购买意图的信号。
Engati
engati.com
Engati 是最好的免费、无代码 AI 聊天机器人和实时聊天平台，用于构建 AI 聊天机器人并在 WhatsApp、网站、Messenger 等上进行实时对话。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是为 Facebook 创建人工智能聊天机器人的领先机器人平台。了解如何快速轻松地创建 Facebook Messenger 机器人 - 无需编码。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
BotStar
botstar.com
通过无缝实时聊天到聊天机器人解决方案，发现更多与客户在线互动的方式。立即免费获取 BotStar！
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多种语言和 35 多种渠道自动与客户和员工互动，以更低的成本提供可行的成果。
Sendbird
sendbird.com
让您的应用具有社交性。从 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每一款深受喜爱的应用程序都离不开强大社区的支持。通过将聊天、语音或视频添加到您的应用程序中，更贴近您的需求。
SnatchBot
snatchbot.me
在我们的革命性平台上创建用于多渠道消息传递的智能聊天机器人。 SnatchBot 消除了复杂性，并帮助您为客户构建最佳的聊天机器人体验。我们提供强大的管理功能和企业级安全性，以遵守监管要求。
SentiOne
sentione.com
通过对话语音机器人和聊天机器人探索基于人工智能的在线聆听和客户服务自动化的未来。
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) 是全球企业和移动运营商值得信赖的通信服务提供商。 GMS 的 CPaaS 解决方案使品牌能够通过单一 API 和自助服务平台统一多渠道客户通信。与之相辅相成的是人工智能驱动的聊天机器人和 CCaaS 平台，使品牌能够在任何接触点建立引人入胜的双向 24/7 沟通，从而显着增强客户体验。作为移动运营商的重要合作伙伴，GMS 通过优化 A2P、P2P 和 P2A 流量交换，同时防止短信和语音欺诈，增强其消息业务并保护收入。 GMS 成立于 2006 年，是安全、合法和透明消息传递的领导者和行业大使。其总部位于瑞士巴尔，在全球设有区域办事处...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 使消费者能够管理自己的日常生活并通过聊天与企业进行交易。
Userbot
userbot.ai
人工智能驱动的客户体验平台中的用户机器人，由人类为人类打造。 得益于我们专有的人工智能技术的力量，您可以通过我们的对话式人工智能界面和数字人类提供身临其境的全渠道体验。通过自动化公司与人员之间的对话，我们还为您的客户服务、销售和营销团队提供了独特的工具。
bant.io
bant.io
一体化潜在客户开发和销售加速平台，可通过数据驱动的实验帮助您自动化获取客户，让失败成为不可能。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。我们是欧洲领先的聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。是什么让 Kindly 与众不同？更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。多语言 用一种语言训练聊天机器人，它就能理解一百多种查询！我们的...
LivePerson
liveperson.com
对话式人工智能绝不是人造的。 与您的客户建立有意义的个性化联系，同时为您的业务带来真正的成果。
The Bot Platform
thebotplatform.com
开始打造更好的员工体验。 Bot Platform 易于使用的无代码平台允许任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通信渠道上构建自己的机器人、数字助理和自动化工作工具。在可信、安全和可扩展的环境中轻松构建应用程序、自动化工作流程并将流程集成到员工和客户使用的通信渠道和数字环境中。 从可编辑模板开始或从头开始构建机器人，以帮助提高员工敬业度和生产力。创建定制认可计划、新员工入职助理、领导力问答应用程序、员工创新工具、发送脉搏调查、衡量公司士气、提供个性化学习计划、自动回答常见问题解答或自动帮助台查询。 无论您想要构建什...
Botbiz
botbiz.io
借助更好的 WhatsApp Business API 解决方案更快地发展您的业务： * 简单的聊天机器人构建器 * 批量广播 * 共享团队收件箱 * 模板消息 * 用户输入流程 * 团队成员 * Webhook 工作流程 * 网页表单集成 * 短信和电子邮件集成 * 自动回复集成 * WooCommerce 集成 * Shopify 集成 * Botbiz API 端点 * 管理和细分订阅者 * 电子商务商店 * 出站 Webhook
BotSpace
bot.space
BotSpace 是一个快速发展的早期 B2B 平台，供企业在 Whatsapp 上实现客户支持和互动自动化。 通过我们基于 WhatsApp Business API 构建的尖端客户互动软件，企业现在能够进行个性化对话、轻松访问并与客户进行大规模实时互动！ 这是通过 BotSpace 易于使用的平台实现的，该平台可以立即构建并运行。因此，中小型企业迅速接受了该平台，在推出后的短短一年内，来自 13 个国家/地区的数千名客户现在正在使用 BotSpace。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家领先的会话式人工智能公司，提供会话式人工智能和生成式人工智能方面的企业级人工智能解决方案。我们专注于通过基于人工智能的聊天机器人增强金融服务、电子商务、电信和客户服务领域的客户体验，帮助企业实现提高客户忠诚度和收入的目标。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在为沟通的新时代铺平道路，在这个时代，品牌可以以一种无摩擦、有意义且鼓舞人心的方式与客户进行沟通。 Hubtype 使公司能够通过对话应用程序大规模地进行简单、有意义且以客户为中心的对话；一项超越聊天机器人的新技术，结合了最好的图形界面（如网站和移动应用程序），提供出色的用户体验和最好的消息应用程序（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或网络聊天。
Joonbot
joonbot.com
使用我们的无代码聊天机器人构建器在几分钟内创建一个聊天机器人。立即提高您的销售线索并增加您的销售额。
mottle
mottle.com
通过友好的聊天机器人将访客变成客户。 轻松创建适合您业务需求的人工智能聊天机器人：简化客户支持并提高客户满意度 - 无需任何编码。只需用简单的语言写下您的说明即可。
WideBot
widebot.net
WideBot 是中东和北非地区领先的以阿拉伯语为重点的对话式人工智能聊天机器人构建平台。 我们的使命是为企业提供像人类一样聊天的人工智能机器人，以便他们能够与客户建立牢固的关系，并通过无缝的个性化体验最大化他们的成果。 我们提供从数据培训和构建、定制和优化到托管和维护的基本到全面的解决方案，并提供持续的技术支持。
VOGO Voice
vogovoice.com
我们是 VOGO Voice，是一个由语音技术领域最优秀和多元化人才组成的创新团队，专注于以最快的方式连接语音的力量。我们是语音应用程序的未来，帮助企业和民间组织通过智能、有针对性的交叉链接语音平台吸引不断增长的受众。 VOGO Voice 支持亚马逊和谷歌制作语音应用程序，并以技能和操作的形式将其部署在其声控设备上。我们是一个用户友好的多租户 SaaS 平台，通过语音用户界面 (VUI) 向企业和社区提供信息。 VOGO Voice 与全球公司、顶级数据提供商和技术合作，将原始数据转化为数据驱动决策的信息。 从今天开始培养您的技能！联系我们以了解更多信息。
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