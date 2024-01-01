BotStacks 是一个全栈对话式 AI 平台，提供一套用于为各种应用程序构建、部署和管理 GenAI 聊天机器人的工具。 它提供的功能包括用于设计聊天机器人工作流程的拖放界面、用于理解用户输入的自然语言处理功能、与 WhatsApp 等流行消息平台的集成、用于监控聊天机器人性能的分析以及适用于 Web 和移动环境的部署选项。 我们都见过典型的网站聊天机器人。幸运的是，生成式人工智能的潜力远远超出了这些基本聊天机器人本身所能完成的事情。 BotStacks 更进一步，支持高级聊天功能，以便客户可以直接从移动应用程序中实现这些下一代聊天机器人。 BotStacks 正在为 GenAI 聊天机器人跨多个企业平台部署铺平道路，作为自动化业务流程的一种方式。

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网站： botstacks.ai

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