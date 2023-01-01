WebCatalog

ManyChat

ManyChat

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使用 Web 应用

网站：manychat.com

使用 WebCatalog 上“ManyChat”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！

网站： manychat.com

免责声明：WebCatalog 与“ManyChat”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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