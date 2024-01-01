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Tars 帮助营销和客户服务团队优化他们的转化渠道，自动化他们的客户服务交互，并使用聊天机器人重新定义他们的客户体验。 在聊天机器人或对话式登陆页面上，访客会看到一个自动聊天机器人，它会通过文本开始更加人性化的对话，仅向他们提供有关您的产品/服务的相关信息，并在正确的时间询问他们的联系信息。 通过这种方法，用户不会被典型静态登录页面上列出的所有信息淹没，他们可以专注于与聊天机器人进行一次对话。这增加了用户提供他们的信息并将其转化为您的潜在客户的机会。 受到沃达丰、美国运通、博世、加州大学、Adobe、戴姆勒等 500 多个全球品牌的信赖。 Tars 拥有世界上最大的聊天机器人模板库，拥有超过 950 个跨行业和用例的聊天机器人模板。

目录:

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