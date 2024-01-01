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无代码认知 AI 聊天机器人构建器 Juji Studio 将认知人工智能和计算心理学与直观的图形用户界面 (GUI) 相结合，使任何人都可以创建、部署和管理他们的自定义认知人工智能聊天机器人，无需任何代码和 IT 资源。轻松实现 100 倍的价值实现时间。 与任何其他人工智能聊天机器人不同，认知人工智能聊天机器人具有先进的人类软技能。凭借这些技能，他们可以积极倾听用户的意见并做出同理心的回应。他们还可以从言外之意中自动推断出每个用户的独特特征，例如 Big 5 性格特征和软技能，并利用这些洞察力为每个用户提供深度个性化的服务。 Juji Studio 已用于自动化各种复杂的人员参与任务，例如跨不同领域（包括教育、医疗保健和人才管理）的面试、培训/辅导和说服性信息演示。

目录:

Productivity
机器人平台软件

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