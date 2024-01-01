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人工智能辅助工作。 - UNOY® 是一个无代码构建平台，使您能够有效地数字化您的知识、流程和决策。 UNOY 还使专业知识更容易记录和付诸实践。 通过提供量身定制的人工智能助手、灵活适应个人需求、专业的安全性、持续改进和简单的无代码解决方案，UNOY 使公司能够提高其工作流程的效率和有效性。 UNOY 支持公司利用人工智能的优势、节省成本并以合法安全的方式开展工作。 只需点击几下，即可在我们的可视化 Y-Designer 中自动化任何业务知识。通过添加数据连接器、表单等获得最大的灵活性。无需代码！

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