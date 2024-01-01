Konversable 是一款功能强大的聊天解决方案，旨在取悦您的客户并转化更多询问。 我们的解决方案可用于许多不同的用例。 Konversable 旨在通过多种方式帮助我们的客户： * 启用实时聊天备份的客户现在可以通过应用程序收到传入实时聊天请求的通知，甚至可以直接在应用程序内与用户聊天。 * 我们基于云的解决方案中存在的所有实时聊天功能都可以在应用程序中使用，包括在部门之间转移聊天的能力，以及创建/插入快速回复以提高易用性。 * 客户可以收到机器人生成的任何潜在客户的通知，确保可以快速采取行动。 * 可以在所有消息通道的连接处查看聊天记录；包括网站聊天、Whatsapp 聊天和 Messenger 聊天。 反应式和主动式功能可增加查询、聊天和转化。

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