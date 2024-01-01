The Bot Platform

开始打造更好的员工体验。 Bot Platform 易于使用的无代码平台允许任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通信渠道上构建自己的机器人、数字助理和自动化工作工具。在可信、安全和可扩展的环境中轻松构建应用程序、自动化工作流程并将流程集成到员工和客户使用的通信渠道和数字环境中。 从可编辑模板开始或从头开始构建机器人，以帮助提高员工敬业度和生产力。创建定制认可计划、新员工入职助理、领导力问答应用程序、员工创新工具、发送脉搏调查、衡量公司士气、提供个性化学习计划、自动回答常见问题解答或自动帮助台查询。 无论您想要构建什么工作工具，都可以使用 Bot Platform 来构建它们。

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