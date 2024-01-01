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Kommunicate 是一个由人工智能驱动的生成式自动化平台，用于提供客户支持。 了解了消费者行为的不断变化后，Kommunicate 正在构建一个一体化客户支持自动化平台，该平台可以帮助企业通过各种渠道与客户保持 24x7 的联系，并根据客户的需求进行互动。 Kommunicate 受到毕马威 (KPMG)、GAP、乐天 (Rakuten)、普利司通 (Bridgestone)、HDFC、安进 (Amgen)、加州州立大学、圣贝纳迪诺 (San Bernardino) 和 TaxBuddy 等一些全球领先企业的信任。

目录:

Productivity
机器人平台软件

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