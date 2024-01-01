Ultimate 是世界领先的客户支持自动化平台，帮助企业通过对话式和生成式人工智能扩展客户服务。 作为评论平台 G2 的一贯领导者，我们的尖端技术和以客户为中心的支持可实现跨所有基于文本的通信渠道的对话式自动化体验。 得益于内部构建和研究的人工智能以及由 150 名员工组成的专家团队，Ultimate 的全球客户群涵盖了从 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等众多玩家。此类公司预计可在聊天、电子邮件、消息传递等方面达到 60% 的自动化率（支持 109 种语言，全天候 24/7）。 我们刚刚推出的产品 UltimateGPT 使用与 ChatGPT 相同的生成式 AI 技术，在短短几分钟内提供准确的支持自动化，这进一步增加了我们为企业提供可衡量的投资回报率和成本节约的记录。

目录 :

网站： ultimate.ai

免责声明：WebCatalog 与“Ultimate”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。