Verloop.io 是世界领先的客户支持自动化平台。它帮助企业跨渠道向客户提供令人愉快的支持体验。 Verloop.io 的平台无缝地跨各种渠道提供支持，从网站和 WhatsApp 到应用内和语音交互。 Verloop.io 赢得了全球 5000 多个品牌的信任，其中包括迪卡侬、Cleartrip 和 Nykaa 等知名品牌，为企业和中小型企业提供服务。 Verloop.io 的端到端解决方案使我们与众不同，它提供了三重方法： 1. 初始查询解决：在联络中心交互的第一阶段，Verloop.io 通过聊天和语音采用人工智能支持。 Verloop.io 的对话式 AI 解决方案可有效处理大多数客户查询。 2. 人工代理支持：随着查询升级到人工代理，Verloop.io 引入了 Co-pilot 来提供支持，这是一种强大的人工智能工具，可帮助人工代理做出准确的响应。该工具建议采取措施以提高代理效率。利用由文档认知提供支持的语音转文本和 AnswerFlow，客服人员还可以利用我们的生成式 AI 支持工具（例如 AI-summary、AI-Rephrase、AI-Expand 和 AI-Tone adjustment）来确保最佳响应并提高客户满意度。 3. AI 支持的质量分析 (QA)：Verloop.io 的 Sparks 为质量分析师提供了终极解决方案，使用生成式 AI 自动进行呼叫分析。这确保了持续改进的简化流程。 除了上述工具之外，企业还可以使用 Verloop.io 的机器人构建器 - Recipes 以及 Smart block 来轻松开始提供最佳客户体验的旅程。总而言之，Verloop.io 旨在通过创新的自动化和人工智能驱动的解决方案来简化和提升客户支持之旅

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