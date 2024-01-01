Cognigy 利用市场上最尖端的人工智能技术，正在彻底改变客户服务行业。其屡获殊荣的解决方案 Cognigy.AI 使企业能够以任何语言、在任何渠道提供即时、个性化的卓越服务。通过完美结合生成式人工智能和对话式人工智能来创建人工智能代理，Cognigy 正在塑造客户服务的未来，提高客户满意度并实时支持员工。 Cognigy.AI 以世界领先的对话式 AI 平台为基础，通过一套交钥匙解决方案提供下一代客户服务，包括语音 AI 代理、数字聊天 AI 代理和 Agent Copilot。该平台配备了数十种预先训练的技能，可与现有企业系统无缝协作，并向您的代理学习，赋予他们超能力。 全球超过 1000 个品牌信任 Cognigy 及其庞大的合作伙伴网络，为其业务创建人工智能客户服务代理。 Cognigy 令人印象深刻的全球客户组合包括博世、边疆航空、汉莎航空集团、梅赛德斯-奔驰和丰田。

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