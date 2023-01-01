德国汉莎航空公司（德语发音：[ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]），通常缩写为汉莎航空公司，是德国的旗舰航空公司和最大的航空公司，连同其子公司，就载客量而言，是欧洲第二大航空公司。这家前旗舰航空公司的名称源自德语单词 Luft（意为“空气”）和 Hansa（汉萨联盟）。汉莎航空是星空联盟的五个创始成员之一，星空联盟是全球最大的航空联盟，成立于1997年。公司口号是“向世界说是”。除了自身的服务外，还拥有子公司奥地利航空、瑞士国际航空等客运航空公司德国汉莎航空股份公司 (Deutsche Lufthansa AG)、布鲁塞尔航空 (Brussels Airlines) 和欧洲之翼 (Eurowings)（汉莎航空称为其客运航空集团）拥有多家航空相关公司，例如汉莎航空集团 (Lufthansa Group) 的 Lufthansa Technik 和 LSG Sky Chefs。该集团总共拥有 700 多架飞机，是世界上最大的机队之一。汉莎航空的注册办事处和公司总部位于科隆。主要运营基地称为汉莎航空中心，位于汉莎航空在法兰克福机场的主要枢纽，其次要枢纽位于慕尼黑机场，慕尼黑机场设有次要飞行运营中心。

网站： lufthansa.com

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