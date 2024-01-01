WebCatalog

BotSpace

BotSpace

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：bot.space

使用 WebCatalog Desktop 上“BotSpace”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

BotSpace 是一个快速发展的早期 B2B 平台，供企业在 Whatsapp 上实现客户支持和互动自动化。 通过我们基于 WhatsApp Business API 构建的尖端客户互动软件，企业现在能够进行个性化对话、轻松访问并与客户进行大规模实时互动！ 这是通过 BotSpace 易于使用的平台实现的，该平台可以立即构建并运行。因此，中小型企业迅速接受了该平台，在推出后的短短一年内，来自 13 个国家/地区的数千名客户现在正在使用 BotSpace。

目录:

Business
机器人平台软件

网站： bot.space

免责声明：WebCatalog 与“BotSpace”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Engati

Engati

engati.com

您可能还会喜欢

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

WATI

WATI

wati.io

AbstractOps

AbstractOps

abstractops.com

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Clinicea

Clinicea

clinicea.com

Comm10

Comm10

comm100.com

O4S

O4S

o4s.io

Landbot

Landbot

landbot.io

FLYDE

FLYDE

flyde.io

Messagely

Messagely

messagely.com

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

DGTLsuite

DGTLsuite

dgtlsuite.com

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.