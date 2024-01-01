BotSpace 是一个快速发展的早期 B2B 平台，供企业在 Whatsapp 上实现客户支持和互动自动化。 通过我们基于 WhatsApp Business API 构建的尖端客户互动软件，企业现在能够进行个性化对话、轻松访问并与客户进行大规模实时互动！ 这是通过 BotSpace 易于使用的平台实现的，该平台可以立即构建并运行。因此，中小型企业迅速接受了该平台，在推出后的短短一年内，来自 13 个国家/地区的数千名客户现在正在使用 BotSpace。

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