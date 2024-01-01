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Трансформуйте управління портфелем проектів за допомогою Exepron: зміна правил для підвищення ефективності підприємства, очікуйте 90% + своєчасне виконання всього портфоліо проектів. Exepron робить революцію в управлінні корпоративним портфелем проектів за допомогою свого революційного рішення на основі AI/BI. Розширюючи повноваження вищого керівництва та керівників проектів у різних галузях, Exepron безпосередньо вирішує хронічні проблеми перевиконання бюджету, затримки поставок і дефіциту грошових потоків. Приносить користь таким галузям, як аерокосмічна, морська, ІТ, виробництво та ін. Вирішення критичних проблем управління проектами

Вебсайт: exepron.com

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