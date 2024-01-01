Project Insight — це відзначене нагородами програмне забезпечення для керування роботою та проектами, яке централізує всю вашу роботу, завдання та проекти на одній простій у використанні онлайн-платформі. Пов’яжіть усе, починаючи від питань, схвалень, витрат, планування, розробки тощо, щоб надати зацікавленим сторонам бачення вашого портфоліо в реальному часі. PI пропонується як безкоштовна розширювана версія або повнофункціональна корпоративна версія з можливістю налаштування. Починаючи з 2002 року цим інструментом користуються понад 10 000 користувачів у компаніях різного розміру та галузі. PI визнано провідним рішенням для управління проектами та портфелями (PPM) завдяки інтелектуальному плануванню, потужному управлінню ресурсами, функціям планування часу та бюджету в режимі реального часу. звітність про проекти та портфоліо, а також оптимізовані методології agile, waterfall і Kanban. PPM-рішення PI є гнучким і повністю настроюваним, пропонуючи готову інтеграцію з програмними програмами, такими як: JIRA, QuickBooks, Azure DevOps, Office 365, Salesforce, Google тощо. PI також пропонує надійний мобільний додаток і найкращу підтримку клієнтів у бізнесі.

Вебсайт: projectinsight.com

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