Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Simetrik» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Розширення можливостей команд FinOps, бухгалтерського обліку та FP&A за допомогою технології Robust No Code & AI. Усі ваші зовнішні фінансові дані (банки, шлюзи тощо) копіюються у ваше сховище даних для узгодження, відстеження та руху грошових коштів у Латамі.

Вебсайт: simetrik.com

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