Zmanda kanıtlanmış, güvenilir, yüksek performanslı bir kurumsal yedekleme ve kurtarma çözümüdür. Zmanda ile verilerinizi yedeklemek için iş başına ödeme yapmayacaksınız. Bunun yerine, rakiplere göre %50 daha az maliyetle 7/24 destekle eksiksiz bir çözüm elde edersiniz. 1991'den beri. Zmanda'ya dünya çapında işletmeler, hükümetler ve eğitim kurumları güvenmektedir. Zmanda, OpenAPI V3 standart API'lerini temel alan açık kaynaktır. Red Hat, Ubuntu, Debian, Rocky Linux ve Fedora dahil olmak üzere tüm büyük Enterprise Linux dağıtımlarında paketlenmiştir. Zmanda buluta, NAS'a ve diske yedekleme yapmanızı sağlar. Zmanda, hava boşluğuna sahip fidye yazılımı koruması, istemci tarafında veri tekilleştirme, sonsuza kadar artımlı yedeklemeler ve sıfır güven gibi gelişmiş özellikleri destekler. Konteyner, VM veya Zmanda tarafından barındırılan örnek olarak dağıtılabilir.

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