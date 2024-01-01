SyncBackPro

Archiware, yenilikçi, verimli ve kapsamlı, kullanıma hazır işletmeler arası çözümlere odaklanmaktadır. Archiware'in ürünleri P5 Yazılım Platformundaki modülleri kapsar. P5 Yazılım Platformu dört birleştirilebilir modül içerir: Arşivleme, Yedekleme ve Senkronizasyon. Bunlar, kullanıcıların heterojen ortamlardaki verileri senkronize etmesine, yedeklemesine ve arşivlemesine olanak tanır: * P5 Senkronize Et: Yüksek kullanılabilirliği sağlamak için verileri çoğaltın. * P5 Yedekleme: Sunucu verilerini diske ve kasete yedekleyin. * P5 Arşivi: Verileri çevrimdışı olarak diske, teybe veya buluta taşıyın veya taşıyın. * P5 Veri Taşıyıcı: Verilerin diske, teybe ve buluta kolayca taşınmasını ve kopyalanmasını sağlayan P5 Arşiv modülünün bir uzantısı. ARCHIWARE, yedekleme, senkronizasyon ve arşivlemeye yönelik veri yönetimi yazılımında 20 yılı aşkın deneyime sahip özel bir şirkettir. Archiware'in yazılımı öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere ve medya ve eğlence sektörüne yöneliktir.

Web Sitesi: archiware.com

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