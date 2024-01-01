SyncBackPro

SyncBackPro

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Web Sitesi: archiware.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SyncBackPro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Archiware, yenilikçi, verimli ve kapsamlı, kullanıma hazır işletmeler arası çözümlere odaklanmaktadır. Archiware'in ürünleri P5 Yazılım Platformundaki modülleri kapsar. P5 Yazılım Platformu dört birleştirilebilir modül içerir: Arşivleme, Yedekleme ve Senkronizasyon. Bunlar, kullanıcıların heterojen ortamlardaki verileri senkronize etmesine, yedeklemesine ve arşivlemesine olanak tanır: * P5 Senkronize Et: Yüksek kullanılabilirliği sağlamak için verileri çoğaltın. * P5 Yedekleme: Sunucu verilerini diske ve kasete yedekleyin. * P5 Arşivi: Verileri çevrimdışı olarak diske, teybe veya buluta taşıyın veya taşıyın. * P5 Veri Taşıyıcı: Verilerin diske, teybe ve buluta kolayca taşınmasını ve kopyalanmasını sağlayan P5 Arşiv modülünün bir uzantısı. ARCHIWARE, yedekleme, senkronizasyon ve arşivlemeye yönelik veri yönetimi yazılımında 20 yılı aşkın deneyime sahip özel bir şirkettir. Archiware'in yazılımı öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere ve medya ve eğlence sektörüne yöneliktir.
Kategoriler:
Productivity
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: archiware.com

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