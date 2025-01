Programvara för livechatt - Mest populära apparna - Saudiarabien

LiveChat

LiveChat är en komplett kundtjänstplattform med onlinechatt och webbanalysfunktioner. Den är speciellt utformad för att ge fantastisk kundservice och bränsleförsäljning. Denna allt-i-ett-kundtjänstplattform används av över 38 000 kunder i 150 länder. Den sticker ut med sin enkla och intuitiva design, vilket gör det enkelt för både supportagenter och kunder att använda det direkt. LiveChat låter dig anpassa kommunikationen med kunder för att möta och överträffa deras förväntningar. Den fokuserar på att tillhandahålla sömlös service med kraftfulla funktioner som stödjer kundtjänstteam. Den kan användas på mobila enheter, så du kan vara säker på att du aldrig förlorar några potentiella kunder, även när du är på språng. Mobilchatt kan också fungera i bakgrunden, så oavsett vad du gör på din telefon kommer applikationen att fortsätta att bjuda in potentiella besökare och meddela dig om inkommande chattar. LiveChats chattwidget är helt anpassningsbar, vilket gör att den ser ut och känns som en naturlig del av din webbplats. En av de mest kraftfulla funktionerna när det gäller att få leads är automatiserade hälsningar, som gör att du kan erbjuda besökare hjälp innan de ens når supportteamet. Automatiska chattinbjudningar kan också anpassas baserat på en kunds beteende, vilket förbättrar kundernas övergripande upplevelse av varumärket. Med LiveChat kan kundsupportteam köra flera chattsessioner samtidigt. Agenter kan använda en smygtitt för att se vad kunderna skriver innan de trycker på "skicka"-knappen och använda standardsvar, som hjälper dem att minska den genomsnittliga hanteringstiden och glädja kunderna. För att göra sin tjänst vänlig och personlig kan agenter använda kundinformation som visas i sidofältet under konversationen. Det ger välbehövliga insikter i de viktigaste uppgifterna om en kund. Agenter kan tagga varje chattsession, vilket gör att de senare kan upptäcka populära förfrågningar och förbättra sin produkt eller tjänst. Med LiveChats avancerade rapporteringsfunktioner kan support- och säljteam spåra sin prestation, upptäcka förbättringar, öka produktiviteten och som ett resultat få nöjda kunder och få mer försäljning. LiveChat hjälper till att hantera kundmeddelanden, automatisera arbetsflödet och samarbeta inom team. Den stöder chatbots, låter varumärken bygga och lansera chatbotar för samtal utan kodning och sticker ut med kundtjänst. Den erbjuder också en självkännedomsbas för snabb och enkel självbetjäning. LiveChat tillhandahåller 200+ kraftfulla integrationer som gör att företag kan utöka värdet av sina befintliga verktyg. Den integreras sömlöst med populära CRM-lösningar, såsom Hubspot och Pipedrive, e-handelstjänster som Shopify och BigCommerce, och meddelandeappar, såsom WhatsApp och Facebook - vilket gör det möjligt att synkronisera kunddata och hålla kommunikationen på ett ställe enkelt. Den stöder betalningstjänster, såsom PayPal eller Stripe, så att kunder kan göra beställningar och betalningar direkt från chatten. Det fungerar med e-posttjänster som Mailchimp och hjälper till att samla in och vårda leads efter en chatt. Det finns många fler integrationer tillgängliga som stödjer företag att tillhandahålla utmärkt kundservice och öka sin försäljning. LiveChat-teamet är alltid redo att hjälpa till med allt 24/7/365. LiveChats supporthjältar ger den bästa kundtjänstupplevelsen genom att snabbt svara på frågor, lösa problem och tillhandahålla lösningar.