Programvara för livechatt - Mest populära apparna - Puerto Rico

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk (en produkt från Freshworks Inc.) hjälper företag att glädja sina kunder utan ansträngning med modern och intuitiv programvara för kundsupport. Freshdesk omvandlar förfrågningar som kommer in via e-post, webb, telefon, chatt, meddelanden och sociala medier till biljetter och förenar biljettupplösningen över kanaler. Dessutom hjälper stark automatisering och AI-funktioner som att automatisera ärendetilldelning, prioritering av biljetter, agentassistans och till och med att skicka ut standardsvar till att effektivisera supportprocessen. Freshdesk förbättrar också teamsamarbete, integrerar med en rad tredjepartsverktyg, erbjuder förutsägande supportfunktioner och fältservicehantering. Rapporterings- och analysfunktionerna ger insikter som behövs för att verksamheten ska växa.