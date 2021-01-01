Программное обеспечение для транзакционной электронной почты - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для транзакционной электронной почты автоматизирует отправку электронных писем на основе заранее определенных действий получателей. Эти инструменты необходимы компаниям для взаимодействия со своими клиентами, обеспечивая своевременное и персонализированное общение. Примеры включают приветственные электронные письма для новых учетных записей в социальных сетях, подтверждения заказов для транзакций электронной торговли или подтверждения подписки на информационные бюллетени. Программное обеспечение для транзакционной электронной почты играет жизненно важную роль в удержании клиентов, продажах, маркетинге и связях с общественностью, доставляя соответствующий контент в нужное время. Ключевые особенности программного обеспечения для транзакционной электронной почты включают в себя: * Инструменты автоматического ответа по электронной почте: позволяют автоматически отправлять электронные письма, вызванные определенными действиями или событиями. * Триггеры на основе действий: позволяет автоматически отправлять электронные письма в ответ на действия пользователя или системные события. * Настройка и персонализация: предоставляет возможность персонализировать электронные письма с динамическим содержимым, адаптированным для каждого получателя. * Интеграция с бизнес-программным обеспечением: синхронизируется с различными бизнес-инструментами, такими как CRM-системы, платформы электронного маркетинга и платформы электронной коммерции, для использования данных о клиентах и максимальной эффективности. * Администрирование и аналитика: предлагает административные инструменты для мониторинга и отслеживания доставки электронной почты, показателей открытия, рейтинга кликов и других соответствующих показателей для оценки эффективности кампаний по электронной почте. Программное обеспечение для транзакционной электронной почты оптимизирует процессы связи, улучшает качество обслуживания клиентов и повышает эффективность работы предприятий в различных отраслях.
Отправить новое приложение
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud — это услуга облачных вычислений, предлагаемая корпорацией Oracle, предоставляющая серверы, хранилище, сеть, приложения и услуги через глобальную сеть центров обработки данных, управляемых корпорацией Oracle. Компания позволяет предоставлять эти услуги по требованию через Интернет.
Mailtrap
mailtrap.io
Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Postmark
postmarkapp.com
Postmark доставляет транзакционную электронную почту клиентам всегда вовремя.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.
Mailgun
mailgun.com
Мощные API-интерфейсы транзакционной электронной почты, которые позволяют отправлять, получать и отслеживать электронные письма, созданные с учетом требований разработчиков. Узнайте больше сегодня!
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Mailjet
mailjet.com
Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Служба транзакционной электронной почты: гарантированная и мгновенная доставка Ваши транзакционные электронные письма содержат важную информацию. ZeptoMail — это надежный и безопасный сервис, который мгновенно доставляет важные электронные письма. Благодаря высокоскоростной доставке и удобному разм...
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.
Courier
courier.com
Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Helpmonks
helpmonks.com
Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Knock
knock.app
Инфраструктура уведомлений для разработчиков. Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами.
MailerSend
mailersend.com
ой
Jango Mail
jangomail.com
ДжангоПочта. Развертывание электронной почты на уровне предприятия. Ваша электронная почта по-своему. Живая поддержка. Отчетность в режиме реального времени. 888-465-2646.
MailUp
mailup.com
MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
Big Mailer
bigmailer.io
Доступная платформа электронного маркетинга — массовая рассылка + капельное + транзакционное — бесплатно до 1000 контактов. BigMailer поддерживает все основные типы рассылок по электронной почте — массовые, автоматические, капельные, автоответчики, RSS на электронную почту и транзакционные — и позво...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...
Mailsoftly
mailsoftly.com
Mailsoftly — это бесплатный инструмент электронного маркетинга, предназначенный для отправки персонализированных электронных писем и информационных бюллетеней вашим контактам. Мы гарантируем успех вашего электронного маркетинга. С этой целью мы предлагаем бесплатную поддержку клиентов и консультации...
Transpond
transpond.io
Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающиеся сообщения для отправки своим клиентам и развивайте свой бизнес.
ClickSend
clicksend.com
Общайтесь со своими клиентами и сотрудниками с помощью SMS, голосовой связи, электронной почты, мультимедийных материалов, прямой почтовой рассылки и т. д. с помощью ClickSend. От одного до масштабируемого с помощью веб-приложения, API или интеграции.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — это решение для автоматизации маркетинга и электронного маркетинга, созданное для быстрорастущих малых предприятий с ограниченным бюджетом. Наша цель — предоставить функции корпоративного уровня некоторых наших крупнейших конкурентов по цене, которую каждый может себе позволить. В большинс...