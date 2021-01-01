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Программное обеспечение для транзакционной электронной почты - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для транзакционной электронной почты автоматизирует отправку электронных писем на основе заранее определенных действий получателей. Эти инструменты необходимы компаниям для взаимодействия со своими клиентами, обеспечивая своевременное и персонализированное общение. Примеры включают приветственные электронные письма для новых учетных записей в социальных сетях, подтверждения заказов для транзакций электронной торговли или подтверждения подписки на информационные бюллетени. Программное обеспечение для транзакционной электронной почты играет жизненно важную роль в удержании клиентов, продажах, маркетинге и связях с общественностью, доставляя соответствующий контент в нужное время. Ключевые особенности программного обеспечения для транзакционной электронной почты включают в себя: * Инструменты автоматического ответа по электронной почте: позволяют автоматически отправлять электронные письма, вызванные определенными действиями или событиями. * Триггеры на основе действий: позволяет автоматически отправлять электронные письма в ответ на действия пользователя или системные события. * Настройка и персонализация: предоставляет возможность персонализировать электронные письма с динамическим содержимым, адаптированным для каждого получателя. * Интеграция с бизнес-программным обеспечением: синхронизируется с различными бизнес-инструментами, такими как CRM-системы, платформы электронного маркетинга и платформы электронной коммерции, для использования данных о клиентах и ​​максимальной эффективности. * Администрирование и аналитика: предлагает административные инструменты для мониторинга и отслеживания доставки электронной почты, показателей открытия, рейтинга кликов и других соответствующих показателей для оценки эффективности кампаний по электронной почте. Программное обеспечение для транзакционной электронной почты оптимизирует процессы связи, улучшает качество обслуживания клиентов и повышает эффективность работы предприятий в различных отраслях.

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AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Oracle Cloud — это услуга облачных вычислений, предлагаемая корпорацией Oracle, предоставляющая серверы, хранилище, сеть, приложения и услуги через глобальную сеть центров обработки данных, управляемых корпорацией Oracle. Компания позволяет предоставлять эти услуги по требованию через Интернет.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.

Emma

Emma

myemma.com

Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021

Postmark

Postmark

postmarkapp.com

Postmark доставляет транзакционную электронную почту клиентам всегда вовремя.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Мощные API-интерфейсы транзакционной электронной почты, которые позволяют отправлять, получать и отслеживать электронные письма, созданные с учетом требований разработчиков. Узнайте больше сегодня!

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Служба транзакционной электронной почты: гарантированная и мгновенная доставка Ваши транзакционные электронные письма содержат важную информацию. ZeptoMail — это надежный и безопасный сервис, который мгновенно доставляет важные электронные письма. Благодаря высокоскоростной доставке и удобному разм...

Sender

Sender

sender.net

Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.

Courier

Courier

courier.com

Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

Knock

Knock

knock.app

Инфраструктура уведомлений для разработчиков. Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами.

MailerSend

MailerSend

mailersend.com

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Jango Mail

Jango Mail

jangomail.com

ДжангоПочта. Развертывание электронной почты на уровне предприятия. Ваша электронная почта по-своему. Живая поддержка. Отчетность в режиме реального времени. 888-465-2646.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.

Big Mailer

Big Mailer

bigmailer.io

Доступная платформа электронного маркетинга — массовая рассылка + капельное + транзакционное — бесплатно до 1000 контактов. BigMailer поддерживает все основные типы рассылок по электронной почте — массовые, автоматические, капельные, автоответчики, RSS на электронную почту и транзакционные — и позво...

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...

Mailsoftly

Mailsoftly

mailsoftly.com

Mailsoftly — это бесплатный инструмент электронного маркетинга, предназначенный для отправки персонализированных электронных писем и информационных бюллетеней вашим контактам. Мы гарантируем успех вашего электронного маркетинга. С этой целью мы предлагаем бесплатную поддержку клиентов и консультации...

Transpond

Transpond

transpond.io

Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающиеся сообщения для отправки своим клиентам и развивайте свой бизнес.

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

Общайтесь со своими клиентами и сотрудниками с помощью SMS, голосовой связи, электронной почты, мультимедийных материалов, прямой почтовой рассылки и т. д. с помощью ClickSend. От одного до масштабируемого с помощью веб-приложения, API или интеграции.

Tarvent

Tarvent

tarvent.com

Tarvent — это решение для автоматизации маркетинга и электронного маркетинга, созданное для быстрорастущих малых предприятий с ограниченным бюджетом. Наша цель — предоставить функции корпоративного уровня некоторых наших крупнейших конкурентов по цене, которую каждый может себе позволить. В большинс...

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