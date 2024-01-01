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Программное обеспечение корпоративного поиска - Самые популярные приложения

Программное обеспечение корпоративного поиска упрощает систематический поиск хранимых данных, будь то внутренние данные внутри организации или внешние источники, такие как приложения и веб-сайты. Эти решения организуют и уточняют данные, предоставляя пользователям возможность безопасного доступа и поиска информации в различных источниках, таких как базы данных, документы, приложения, веб-сайты и интрасети. Это приносит пользу пользователям различных ролей и групп внутри организации, поскольку доступ к данным из нескольких баз данных и общих источников является неотъемлемой частью решения многочисленных задач в бизнес-среде. Кроме того, программное обеспечение корпоративного поиска может предлагать функции поиска как услуги, позволяя предприятиям безопасно предоставлять определенные источники данных и информации, такие как каталоги продуктов, видео и маркетинговый контент, внешним платформам, таким как мобильные приложения и веб-сайты.

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Tidio

Tidio

tidio.com

Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.

Guru

Guru

getguru.com

Начните бесплатно с Guru, мощной корпоративной вики, которая устраняет шум чата и предоставляет вам информацию, действительно необходимую для выполнения вашей работы.

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Google Cloud Search — это помощник на базе искусственного интеллекта, который помогает пользователям быстро находить нужную информацию, когда она им нужна, во всех связанных приложениях Google, включая Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts и других.

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Qatalog избавит вас от хаоса в работе. Больше никаких постоянных звонков, тривиальных встреч и поиска последних документов. Наш рабочий центр объединяет современные инструменты совместной работы — вики, управление проектами, командный чат и многое другое — и позволяет использовать их совместно друг ...

Happeo

Happeo

happeo.com

Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

Command E

Command E

getcommande.com

Ваш поиск всего. Команда E думает так же быстро, как и вы. Встречайте новейший и самый быстрый способ доступа абсолютно ко всему на вашем компьютере и в облаке.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — американская стартап-компания, предлагающая продукт веб-поиска по модели SaaS (программное обеспечение как услуга).

nuclia

nuclia

nuclia.com

Встройте поиск AI и генерирующие ответы в свой продукт. Nuclia API позволяет вам получать 100% готовый поиск с использованием искусственного интеллекта и генерировать ответы на основе документов, текстов и видео, сохраняя при этом конфиденциальность ваших данных и избегая галлюцинаций.

Search.io

Search.io

search.io

Добавьте поиск и обнаружение на основе машинного обучения на свой веб-сайт, интернет-магазин или приложение за считанные минуты. Полноценная бесплатная 14-дневная пробная версия.

Yext

Yext

yext.com

Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результа...

Aiven

Aiven

aiven.io

Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.

Glean

Glean

glean.com

Узнайте то, что знает ваша компания, мгновенно. Глин — помощник по работе с интуицией. Выполняйте поиск по всем приложениям вашей компании, чтобы найти именно то, что вам нужно, и узнать то, что вам следует знать.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Findr

Findr

usefindr.com

Универсальный поиск для всех ваших приложений. Findr — это помощник по поиску на базе искусственного интеллекта, который помогает вам выполнять поиск по всем вашим приложениям одновременно. С Findr вы сможете: 1. Сократить время, затрачиваемое на поиск информации. 2. Перестаньте запрашивать ссылки и...

Akooda

Akooda

akooda.co

Akoada Enterprise Search открывает доступ к ценной информации с помощью генеративного поиска на базе искусственного интеллекта для всего предприятия. Новая система поиска и аналитики на базе искусственного интеллекта выходит за рамки предоставления результатов, предлагая контекст, анализ и глубокое ...

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Улучшите свою электронную коммерцию с помощью интеллектуального поиска по сайту Предоставляйте релевантные результаты поиска на основе искусственного интеллекта и оптимизируйте качество покупок ваших клиентов, одновременно улучшая свои продажи.

Unleash

Unleash

getunleash.io

Друзья не позволяют друзьям создавать собственную систему пометок функций. Управление функциями Unleash создано с учетом потребностей крупных предприятий, поэтому вам не придется создавать его самостоятельно. У нас открытый исходный код, конфиденциальность, безопасность и готовность к самым сложным...

Onna

Onna

onna.com

Onna централизует данные из ваших любимых приложений, обеспечивая оптимизированный и упрощенный поиск и управление в одном месте.

SeekStorm

SeekStorm

seekstorm.com

SeekStorm — это поиск как услуга. Наш поисковый API предлагает полнотекстовый, мгновенный поиск ваших данных и документов в режиме реального времени. SeekStorm — это краулер как услуга. Высокопроизводительный, целенаправленный сканер превращает любой веб-сайт в документы JSON со структурированными д...

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

Полностью размещенная и управляемая служба для OpenSearch OpenSearch — это мощный пакет поиска и аналитики, который позволяет принимать, регистрировать, искать, агрегировать, просматривать и анализировать данные. Эти возможности обеспечивают широкий спектр ценных вариантов использования, таких как в...

Bonsai

Bonsai

bonsai.io

Bonsai обеспечивает постоянную актуальность вашего поиска благодаря экспертному развертыванию, постоянному обслуживанию и максимальной безопасности данных для Elasticsearch или OpenSearch.

Vectara

Vectara

vectara.com

Vectara — это платформа диалогового поиска и обнаружения знаний на базе LLM, которая позволяет компаниям вести интеллектуальный диалог по поводу своих собственных данных (вспомните ChatGPT, но только для ваших данных). В первую очередь, платформа предоставляет простой API и доступ к передовой технол...

Meilisearch

Meilisearch

meilisearch.com

Meilisearch дает разработчикам и бизнес-командам возможность создавать наиболее интуитивный поиск, который увеличивает конверсию на основе поиска.

GoSearch

GoSearch

gosearch.ai

GoSearch — это корпоративная поисковая платформа с генеративным искусственным интеллектом от создателей GoLinks. GoSearch объединяет более 100 личных и корпоративных приложений, чтобы предоставить единый унифицированный интерфейс для поиска, основанный на генеративном искусственном интеллекте для по...

Miso.ai

Miso.ai

miso.ai

Miso демократизирует сверхвозможности машинного обучения таких платформ, как Google и Amazon, поэтому любая команда может быстро создать масштабируемый и унифицированный поиск, обнаружение и взаимодействие на протяжении всего пути пользователя. И в отличие от традиционных решений, Miso может персона...

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54s Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации треб...

TeamSlide

TeamSlide

teamsli.de

TeamSlide — это решение для поиска слайдов и библиотеки с надстройкой PowerPoint. Получите доступ ко всем своим слайдам, изображениям и видео, не выходя из PowerPoint. TeamSlide проверяет ваши презентации на предмет контроля версий и сообщает вам, когда есть устаревшие слайды. Легко подключайте Team...

ReactiveSearch

ReactiveSearch

reactivesearch.io

ReactiveSearch.io позволяет компаниям создавать лучшие возможности поиска приложений с помощью ведущих в отрасли компонентов пользовательского интерфейса, плоскости управления для развертывания изменений в реальном времени и предоставляет полезную аналитику для поиска. Он работает «из коробки» с Ela...

Outmind

Outmind

outmind.ai

Outmind дает вам мгновенный доступ к вашим документам, электронной почте, разговорам... чтобы вы выиграли время, качество и эффективность. С Outmind вы не воссоздаете существующие документы: вы можете начать с внутренних справочных элементов. Наши алгоритмы машинного обучения автоматически показываю...

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Разработчик пользовательских интерфейсов для искусственного общего интеллекта (AGI). Продукт Matrix от Hebbia — это второй пилотный проект информационной работы, используемый финансовыми, юридическими, государственными и фармацевтическими компаниями. Matrix точно решает самые сложные задачи, разбива...

Constructor

Constructor

constructor.io

Платформа обнаружения продуктов, которая обеспечивает привлекательные моменты открытия продуктов на каждом канале на протяжении всего пути покупателя — от поиска и просмотра до рекомендаций и управляемых продаж. Основанное на новейшей поисковой технологии AI/ML, Constructor's Native Commerce Core уч...

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