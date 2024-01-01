WebCatalog

Hebbia

Hebbia

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Веб-сайт: hebbia.ai

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Developer of user interfaces for Artificial General Intelligence (AGI). Hebbia’s Matrix product is a co-pilot for knowledge work used by finance, law, government, and pharmaceutical companies. Matrix accurately tackles the most complex tasks by breaking them down into understandable LLM actions. Users can collaborate with Matrix to extract, structure, and analyze millions of documents at scale, allowing for full workflow automations with LLMs. The platform is securely built to process highly-sensitive files and supports full, end-to-end encryption.

Категории:

Productivity
Enterprise Search Software

Веб-сайт: hebbia.ai

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Google Cloud Search

Google Cloud Search

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Qatalog

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Algolia

Algolia

algolia.com

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OpenText

opentext.com

Command E

Command E

getcommande.com

Happeo

Happeo

happeo.com

Search.io

Search.io

search.io

Yext

Yext

yext.com

nuclia

nuclia

nuclia.com

Aiven

Aiven

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Productbot AI

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Parabol

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usebink.com

Standard Notes

Standard Notes

standardnotes.org

Morning

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