WebCatalog
Clerk.io

Clerk.io

my.clerk.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Clerk.io в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Персонализация без файлов cookie без ограничений. Clerk.io обеспечивает персонализацию и релевантность на протяжении всего пути клиента, автоматически увеличивая продажи с помощью поиска по сайту, рекомендаций по продуктам, электронной почты, социальных сетей и рекламы.

Веб-сайт: clerk.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Clerk.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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