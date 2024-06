Provider VoIP - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Il software Voice over Internet Protocol (VoIP) sfrutta una rete IP per trasmettere le chiamate telefoniche senza problemi, eliminando la necessità di una rete telefonica aggiuntiva. Funziona come una versione moderna del PBX (Private Branch Exchange), un termine che si riferisce alle reti telefoniche private all'interno delle organizzazioni. I provider VoIP offrono vari tipi di PBX, come PBX ospitato, PBX virtuale e PBX cloud, con differenze principalmente nel livello di manutenzione richiesta dall'utente. I requisiti hardware per le soluzioni VoIP possono variare. Alcuni provider impongono l'uso dei loro sistemi telefonici specifici, mentre altri sono compatibili con qualsiasi telefono VoIP proprietario. Inoltre, alcuni provider VoIP offrono una soluzione chiamata softphone, che consente agli utenti di effettuare chiamate utilizzando il proprio telefono cellulare personale, come supplemento o al posto di un PBX tradizionale. Le funzionalità VoIP sono integrate anche in altri tipi di software di comunicazione. Ad esempio, la componente vocale nel software di videoconferenza è abilitata dal VoIP. Tuttavia, i provider VoIP offrono connettività di chiamata basata su Internet indipendentemente dai servizi di messaggistica video o da altre piattaforme di comunicazione. Il VoIP è una funzionalità chiave del software UCaaS (Unified Communications as a Service) e del software dell'infrastruttura del contact center. Molte soluzioni UCaaS includono sia opzioni softphone che PBX nelle loro offerte.