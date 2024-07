EdgeTier è un software AI in tempo reale che monitora le conversazioni e fornisce informazioni preziose per migliorare l'esperienza del cliente. Consente ai team di coinvolgimento dei clienti di migliorare l'efficienza e trasformare gli agenti in superstar. Il software analizza i dati e li rende facilmente accessibili, consentendo ai team di rispondere ai cambiamenti e alle tendenze in tempo reale. Il software offre diverse funzionalità per migliorare il coinvolgimento dei clienti. Il sonar fornisce il rilevamento delle tendenze in tempo reale per reagire più rapidamente alle comunicazioni dei clienti. L'indice consente la ricerca flessibile e l'etichettatura basata sul significato per quantificare i dati non strutturati. Il coach aiuta a migliorare l'efficacia degli agenti fornendo un quadro completo delle loro prestazioni in tutte le interazioni. Assist fornisce suggerimenti personalizzati agli agenti per risposte più rapide. EdgeTier gode della fiducia dei leader focalizzati sul cliente per sbloccare la realtà del cliente, favorire la fidelizzazione e migliorare l'esperienza del cliente. È stato implementato con successo da aziende come Abercrombie & Fitch, CarTrawler e Codere Online. Il software è compatibile con i principali attori del settore come Salesforce, Live Person, Zendesk e Kustomer e può essere facilmente integrato con gli stack software esistenti. Supporta funzionalità multilingue e consente alle organizzazioni di lavorare in diverse lingue, fusi orari e culture. EdgeTier offre una scalabilità di livello galattico ed elabora milioni di messaggi ogni giorno. Garantisce la comunicazione in tempo reale lavorando in tempo reale ed elaborando i messaggi man mano che vengono inviati e ricevuti. Il software fornisce inoltre efficienza e approfondimenti standard, rendendolo uno strumento prezioso per i contact center con più di venti agenti. Nel complesso, EdgeTier offre ai team di coinvolgimento dei clienti funzionalità di intelligenza artificiale avanzate per migliorare l'efficienza, la reattività e la soddisfazione del cliente.

Sito web: edgetier.com

