Logiciels de plates-formes de robots - Applications les plus populaires - La Réunion

Qualified

qualified.com

Qualified est la plateforme de génération de pipeline pour les équipes de revenus qui utilisent Salesforce. Les grandes marques B2B telles qu'Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot et VMWare font confiance Qualifiées pour développer leur pipeline en exploitant leur plus grand atout commercial et marketing (le site Web de l'entreprise) pour identifier les acheteurs les plus précieux, découvrir les signaux d'intention de l'acheteur et instantanément démarrer des conversations de vente. Les clients qui utilisent Qualified signalent une multiplication par 10 du nombre de réunions de vente, une multiplication par 4 de la conversion des prospects et une multiplication par 6 du pipeline. Qualified, construit sur Salesforce, connecte le site Web aux données Salesforce pour identifier l'intention de l'acheteur basée sur le compte et faciliter les conversations commerciales en temps réel. Qualified est classé n°1 sur Salesforce AppExchange et est classé n°1 dans plus de 20 catégories sur G2. Basée à San Francisco, Qualified est dirigée par l'ancien directeur marketing de Salesforce Kraig Swensrud et l'ancien vice-président des produits Salesforce Sean Whiteley et financée par Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures et Salesforce Ventures. Pour en savoir plus, visitez qualifié.com.