Constant Contact, Inc. est une société de marketing en ligne dont le siège est à Waltham, dans le Massachusetts, avec des bureaux supplémentaires à Loveland, au Colorado ; et New York, New York. L'entreprise a été fondée en 1995 et a ensuite été vendue à Endurance International en 2015.

Site Web : constantcontact.com

