TradeStation Web Trading

TradeStation Group, Inc. est la société mère de sociétés de courtage de titres et de contrats à terme en ligne et de sociétés de technologie de trading. Son siège social est situé à Plantation, en Floride, et possède des bureaux à New York ; Chicago; Richardson, Texas ; Londres; Sidney ; et le Costa Rica.

