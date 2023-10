Flexibilité

Vous êves submergé par les onglets ? Chaque espace agit comme un navigateur Web intelligent, vous permettant d'exécuter et d'organiser plusieurs applications Web en un seul endroit et de passer facilement de l'une à l'autre à l'aide de raccourcis clavier. Vous rationalisez ainsi votre flux de travail et trouvez facilement ce dont vous avez besoin.

En outre, n'importe quel espace peut être défini comme votre client de messagerie ou votre application de calendrier par défaut, et fonctionne avec les services de messagerie et de calendrier les plus courants tels que Gmail, Google Calendar, Outlook, Fastmail et bien d'autres encore.