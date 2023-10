Xero est une société technologique publique domiciliée en Nouvelle-Zélande, cotée à la Bourse australienne. Xero est une plateforme logicielle de comptabilité basée sur le cloud destinée aux petites et moyennes entreprises. La société possède trois bureaux en Nouvelle-Zélande (Wellington, Auckland et Napier), six bureaux en Australie (Melbourne, Sydney, Canberra, Adélaïde, Brisbane et Perth), trois bureaux au Royaume-Uni (Londres, Manchester et Milton Keynes), trois bureaux aux États-Unis (Denver, San Francisco et New York), ainsi que des bureaux au Canada, à Singapour, à Hong Kong et en Afrique du Sud. Les produits de Xero sont basés sur le modèle Software as a Service (SaaS) et vendus par abonnement, sur la base sur le type et le nombre d'entités de la société gérées par le souscripteur. Ses produits sont utilisés dans plus de 180 pays.

Site Web : xero.com

