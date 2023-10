Optimizely est une société américaine qui fabrique des logiciels de livraison et d'expérimentation progressive pour d'autres entreprises. La technologie de la plate-forme Optimizely fournit des outils de tests A/B et de tests multivariés, la personnalisation de sites Web et des fonctionnalités de basculement de fonctionnalités. Le siège social de la société est situé à San Francisco, en Californie, avec des bureaux à Amsterdam, aux Pays-Bas, à Cologne, en Allemagne, à Londres, au Royaume-Uni et à Sydney, en Australie. .

Site Web : optimizely.com

